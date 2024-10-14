Borsada son bir yılda en çok değer kaybeden hisseler sıralandı: Yatırımcılar dikkat

Son aylarda borsada yaşanan dalgalanmalar birçok hisse senedinin ciddi değer kaybına uğramasına yol açtı. 2024 yılında %18,82 artış gösteren BİST100 endeksi, bazı hisselerin ise büyük düşüşler yaşamasını engelleyemedi. Özellikle gayrimenkul ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler, yatırımcılarına son bir yılda en çok kaybettiren hisseler arasında yer aldı.
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BORSADA SON BİR YILDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsada son aylarda yaşanan dalgalanmalar, birçok yatırımcının zarar yaşamasına neden oldu. BİST100 endeksi 2024 yılında %18,82 oranında artış göstermesine rağmen, bazı hisselerde ciddi düşüşler görüldü. Son bir yıl içerisinde değer kaybeden hisse senetleri arasında önemli isimler öne çıktı.
İlk sırada %85,59'luk değer kaybıyla Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) yer alıyor. PEKGY'yi, %67,04 düşüşle Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) takip ediyor. Üçüncü sırada %62,13'lük düşüş yaşayan Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) bulunuyor. Listenin devamında ise %61,94 düşüşle Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) geliyor.