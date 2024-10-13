1.500 ortağı var! Hafız Mustafa bütün çalışanlarına cirodan pay veriyor

1864 yılında Hacı İsmail Hakkı Bey tarafından kurulan Hafız Mustafa 2007 yılında Ongurlar Ailesi tarafından alındıktan sonra hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesini sürdürüyor. Geleneksel lezzetleri modern işletmecilik anlayışı ile harmanladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, Londra ve Dubai'de mağaza açtıklarını, gittikleri yerde üretim yaptıklarını söyledi.

Ürün çeşitliliğini artırdıklarını, geleneksel lezzetlere yeni yorumlar kattıklarını belirten Eren Ongurlar, "Biz işimizi seviyoruz. En mükemmelini yapmaya uğraşıyoruz. Geleneksel reçetelerimize sadık kalıyoruz. Ama yeni heyecan ve tatlar araştırıyoruz. AR-Ge birimi kurduk. Yenilikçi ürünlerimiz, geleneksel tatlıların tarihi lezzetlerini bozmadan, modern tatlarla harmanlanmış özel tarifler içerecek. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türk geleneksel lezzetleri büyük ilgi görüyor. Özellikle Dubai ve Londra'da Türk lezzetlerinin elçiliğini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şubelerimizde kuyruk oluyor" dedi. Başarı odaklı olduklarını belirten Ogurlar, lezzet ve ürün kalitesi kadar hizmet kalitesinin de önemli olduğunu belirterek, "Çalışanlarımız sürekli kendilerini geliştiriyor. Londraya gönderdiğimiz ustamız 60 yaında İngilizce öğrendi" dedi. Her çalışanın aslında iş yerinin ortağı olduğunu belirten Ongurlar sistemi şöyle anlattı:

KARİYER İMKANI

"1.500 çalışanımız var. Her çalışanı şirketin ortağı yapıyorum. Yetenek, tecrübe ve eğitimlerine göre kariyer kademeleri var. Buna göre de maaşlarının haricinden her biri cirodan pay alıyor. Eğitimini artıran, yabancı dil öğrenen bir üst kademeye geçiyor. Başarımız çalışanlarımıza verdiğimiz önemden geliyor" diye konuştu.



OKULLU USTALAR GELİYOR

Eğitim konusunda çok hassas olduklarının altını çizen Eren Ongurlar, "Eskişehir, İstanbul gibi birçok bölgede okullar yaparak Milli Eğitim'e teslim ettik. Şimdi üretim tesisimizin de olduğu Kağıthane'de biur ortaokulla birlikte Hafız Mustafa pastacılık ve baklavacılık meslek lisesi açacağız. Buradan yetişecek gençler için iş garantisi de vereceğiz. Eğitim İngilizce ağırlıklı olacak. Yabancı dil bilen pasta ve baklava ustaları yetişecek" dedi.