Fitch Milton Kasırgası’nın faturasını açıkladı!

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, güçlü sermaye seviyeleri göz önüne alındığında, Milton Kasırgası'nın sigorta ve küresel reasürans şirketlerinin kredi derecelerini etkilemesinin muhtemel olmadığı ifade edildi.

Fitch Ratings, Milton Kasırgasına ilişkin açıklama yaptı (takvim.com.tr | ekran görüntüsü) MİLTON'IN SİGORTALI KAYIPLARI ÇOK YÜKSEK OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR Milton'un önemli ekonomik ve sigortalı kayıplara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Milton'ın sigortalı kayıplarının 30 milyar ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu, Ian Kasırgası'nın 2022'de benzer bir yolu tahrip etmesinden ve 60 milyar dolarlık kayba neden olmasından bu yana en büyük sigortalı kayıp olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.