Öğretmene sınavsız kariyer

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Sosyal medyada öğrencilerin görüntülerini de paylaşan öğretmenlere ceza verilecek. Öğrencilerle sokak ağzıyla konuşan öğretmenler de uyarılacak, aylık kesme cezası uygulanacak. Öğretmenlerin kariyer planları hizmet yılına göre yapılacak.

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.