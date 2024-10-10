SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Geriye dönük kira talep edilebilir mi? İşte kira tespit davası şartları

Ev sahipleri kira sözleşmesinin beş yılını tamamlayan kiracılara yönelik kira artışı talepleriyle gündemde. Bu noktada mülk sahipleri kira tespit davalarına başvurup şartlarını araştırarak hukuki çözüm yolu arıyor. Peki geriye dönük kira talep etmek mümkün mü? İşte habere ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:41
Geriye dönük kira talep edilebilir mi? İşte kira tespit davası şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yüzde 25'lik zam sınırlamasının kaldırılmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor. Kira sözleşmesinin beş yıl veya daha uzun süreli olması durumunda taraflar hukuki çözüm arayışına giriyor. Bu noktada kira tespit davası ve şartları araştırılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kira tespit davası nedir, geriye dönük kira talep edilebilir mi?

Kira oranlarında yüzde 25'lik zam sınırlamasının kaldırılması kiracı ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıkları artırdı. Beş yıl ve üzeri kira sözleşmelerinde kiracılar geriye dönük kira talep edebilir. Kira tespit davaları tam bu noktada devreye giriyor akabinde emsal kiralar ve TÜFE oranları dikkate alınarak açılabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beşinci yılda kira artış oranı

Beşinci yılını dolduran kiracılar için artış TÜFE'nin yıllık ortalaması ile sınırlıdır; taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmazsa mahkeme adil bir kira bedeli belirliyor. Bu durumda kiracının hakları korunmakta ve doğrudan tahliye talebi yasal olarak sınırlandırılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Davanın masrafları ve kiracı hakları

Kira tespit davası masrafları sürece göre değişiklik gösteriyor. Bu noktada kiracının avukat tutması öneriliyor. Davayı kaybeden kiracı kira borçlarını ödemekle yükümlü olurken geçmişe dönük kira farkını da ödemek zorunda kalabiliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Osmanlı’nın göz bebeği Balkanlar’da! Arnavutluk’ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
REZAL’ET’! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
Cem Garipoğlu’nun kemikleri yeniden mezara konuldu... Annesi Tülay Makbule Garipoğlu böyle görüntülendi
Iğdır’da terör operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı! DEM Parti binasında arama
Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe’den Manchester United’ın yıldızına kanca
Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı
Tiran’a Osmanlı imzası: Balkanlar’ın en büyüğü açılıyor! Başkan Erdoğan 10 bin kişilik Namazgah Cami açılışına katılıyor
MSB’den tahliye açıklaması! Adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbeleri söküldü
Cinsel suçlara kimyasal hadımla neşter! Takvim.com.tr madde 108’i mercek altına aldı... Arşivden çıkan Danıştay 10 takozu
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı: Gemiler Mersin’e hareket etti! Beyrut’ta Mehmetçik fırtınası
Başkan Erdoğan Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü! Annesi gözyaşlarına boğuldu: En büyük hayali sizinle görüşmekti
ABD’de Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var! Evlere timsah girmiş olabilir
Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası
SON DAKİKA