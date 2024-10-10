Geriye dönük kira talep edilebilir mi? İşte kira tespit davası şartları

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Yüzde 25'lik zam sınırlamasının kaldırılmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor. Kira sözleşmesinin beş yıl veya daha uzun süreli olması durumunda taraflar hukuki çözüm arayışına giriyor. Bu noktada kira tespit davası ve şartları araştırılıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Kira tespit davası nedir, geriye dönük kira talep edilebilir mi? Kira oranlarında yüzde 25'lik zam sınırlamasının kaldırılması kiracı ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıkları artırdı. Beş yıl ve üzeri kira sözleşmelerinde kiracılar geriye dönük kira talep edebilir. Kira tespit davaları tam bu noktada devreye giriyor akabinde emsal kiralar ve TÜFE oranları dikkate alınarak açılabiliyor.