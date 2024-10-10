Çalışma izni değerlendirme kriteri güncellendi! O şirketler için şartlar değişti! İşte 10 soru 10 yanıt

Ar-Ge ve tasarım personelinde yeterlilik aranacak mı? Ar-Ge, yenilik ve tasarım personeli olarak çalışacak yabancılar için istihdam ve mali yeterlilik kriterlerinden muafiyet sağlanacak. Teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesinde çalışacak yabancılar adına yapılacak çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde istihdam ve mali yeterlilik kriterleri aranmayacak. Nitelikli yatırımcı ve işgücü için esneklik tanınacak mı? Nitelikli yatırımcı ve nitelikli işgücü için istihdam, mali yeterlilik ve ücret kriterleri bakımından esneklik sağlayacak bir mekanizma kuruldu. Bu kapsamda yapılan çalışma izni başvurularında istihdam, mali yeterlilik ve ücret kriterleri kısmen veya tamamen aranmayabilecek.

TURİZME AYRICALIK Turizm sektöründe çalışacak yabancılar ayrıcalıklı mı olacak? Turizm sektöründe uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, sağlık turizmi alanında veya turizm işletmelerinde sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak yabancılar için istihdam ve mali yeterlilik kriterleri bakımından kolaylıklar sağlanacak. Çalışma izni başvurularında en az 10 Türk vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca istihdam kriteri aranmayacak. Ayrıca turizm sektöründe faaliyette bulunan turizm işletmesi belgesi sahibi turizm işletmeleri bünyesinde sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak yabancılar adına yapılan çalışma izni başvurularının, değerlendirilmesinde en fazla iki yabancı için istihdam ve mali yeterlilik kriterleri aranmayacak. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve yetkilendirilmiş aracı kuruluşlarda çalışacak yabancılar adına yurt içinden yapılan çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde en fazla beş yabancı için istihdam ve mali yeterlilik kriterleri aranmayacak. SPONSOR AKRABALAR Yaşlı ve engelli bakımı işlerinde çalışan yabancılara ödeme nasıl yapılacak? Ev hizmetlerinde; çocuk, engelli veya yaşlı bakımı ile hasta refakati işlerinde çalıştırılacak yabancılar bakımından, bakımı yapılacak veya refakat edilecek kişinin yabancı istidamı için yeterli gelire sahip olmaması halinde bu kişinin ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımı yakınları; bunların da bulunmaması halinde bakıma destek olmak isteyen aile bağı bulunan diğer kişiler bakım/refakat hizmetlerine finansal destek (sponsor olması) sağlayabilecek.





Son beş yılın üç yılında Türkiye'de yasal olarak kalan yabancıların avantajı ne olacak?

Kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla, Türkiye'de yasal olarak kalmış yabancılara istihdam ve mali yeterlilik kriterleri bakımından kolaylıklar sağlanmış, yapılan düzenleme ile bilanço usulüne tabi iş yerleri dışında kalan iş yerleri de kapsama alındı. Bu avantaj işletmeler için en fazla üç yabancı ile sınırlı olacak. İş yerinde çalışan yabancıların sayısı aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısından fazla olmayacak.



KİMLER MUAF OLACAK?

Yeni kriterlerden hangi yabancılar muaf olacak?

Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olanlar,

En az üç yıl Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayanlar,

İnsani sebeplerle ikamet izni verilmiş olan yabancılar ile mağdur destek programından yararlananlar,

Uzun dönem ikamet izni verilenler,

Çalışma izni veya (öğrenci ikameti hariç) ikamet izni ile en az 8 yıl Türkiye'de yasal olarak bulunanlar,

İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilenler,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.