Cari dengede son 5 yılın en yüksek fazlası verildi

Enflasyonda düşüş devam ederken, ödemeler dengesi istatistiklerinde de ağustos ayında tarihi bir performansa imza atıldı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ödemeler dengesi ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, cari işlemler hesabı 2021'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay fazla verdi. Cari işlemler dengesi haziran ve temmuz aylarında da fazla vermişti.Yıllık cari açık 11 milyar 250 milyon dolarla 2022 yılı ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Geçen yılın ilk 8 ayında 38.9 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 75.2 azalarak 9.7 milyar dolara indi.