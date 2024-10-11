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Türk Telekom Ventures 9 büyük operatörün dahil olduğu networke katıldı

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini uzun yıllardır destekleyen Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere odaklanan girişimlerin global arenaya taşınmasında köprü görevi üstlenmeye devam ediyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
Türk Telekom Ventures 9 büyük operatörün dahil olduğu networke katıldı

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Türkiye'de girişimcilik ekosistemini uzun yıllardır destekleyen Türk Telekom, yeni nesil teknolojilere odaklanan girişimlerin global arenaya taşınmasında köprü görevi üstlenmeye devam ediyor. Türk Telekom Ventures imzaladığı iş birliği sözleşmesi kapsamında dünyadaki 9 büyük operatörün dahil olduğu networke katıldı. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplamda 1.5 milyarın üzerinde müşterisi bulunan 9 telekomünikasyon şirketinin yer aldığı "Alaian" networkü ile Türk Telekom, global girişimcilik ekosisteminin paydaşları arasındaki konumunu güçlendirirken, girişimlerin uluslararası düzeyde taranması, inovatif çözümler geliştirilmesi, sektöre fayda sağlayacak yenilikçi projelere yatırım yapılması konusunda global oyuncularla ortak çalışacak. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Global operatörlerin, sektöre yön verecek inovasyonlar konusunda ortak çalışmasına ve yenilikçi çözümler üreten girişimleri destekleyerek dünya standartlarını belirlemesine olanak sağlayan 'Alaian'a dahil olan ilk Türk şirketiyiz. Girişim ekosistemimizin globale açılmasında, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırarak iş birliklerinin kurulmasında önemli bir ağ sağlayacak olan bu birliktelik aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda öncü rolümüzü uluslararası düzeyde pekiştirecek" dedi.

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