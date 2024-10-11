Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Altın, dolar, mevduat...

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasalarda ve vatandaşlar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Yılın en önemli ekonomik gelişmelerinden biri olan PPK toplantıları, Türkiye'nin para politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Ekim ayında yapılacak toplantı öncesinde gözler Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...