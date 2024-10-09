Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geliyor

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiledi.

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapılacak. Sektör kaynaklarına göre, yarın gece yarısından itibaren benzine de 1 lira 26 kuruşluk artış pompaya yansıyacak. Öte yandan, LPG'de herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor (Fotoğraf: AA)

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 42,85 TL, motorin litre fiyatı 42,66 TL ve LPG litre fiyatı 25,14 TL olarak belirlendi. Ankara'da ise benzin litre fiyatı 43,21 TL, motorin litre fiyatı 43,12 TL ve LPG litre fiyatı 25,15 TL seviyesine ulaştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.