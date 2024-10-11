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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

2025'te uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah önümüzdeki dönemde de aralık ayı başında tüm sosyal paydaşlarımızla bir araya gelerek sendikalarımızla, bir araya gelerek, yine ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın söz ettiği gibi vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli." dedi. Yılın sonuna yaklaşılırken, asgari ücret zammı merakla beklenmeye başlandı. Komisyon çalışmalarında enflasyon ve geçim maliyeti gibi veriler dikkate alınırken, refah payı da masaya taşınacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

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2025'te uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah önümüzdeki dönemde de aralık ayı başında tüm sosyal paydaşlarımızla bir araya gelerek sendikalarımızla, bir araya gelerek, yine ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın söz ettiği gibi vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli." dedi.

ASGARİ ÜCRET 1 OCAK'TA ZAMLANACAK
Milyonları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla zamlanacak. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025'e yeni ücretle başlayacak. Bu ücret de Aralık ayında belirlenecek.

Yeni asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak. Yapılacak toplantılar sonucunda ay sonuna kadar karar verilecek.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

TALEPLER BELİRLENECEK
Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları Aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak. Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.

İLK KRİTER ENFLASYON
Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Yeni Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artarak 24 bin 58 liraya çıkacak. Asgari ücretin brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Asgari ücrete hem 2022 hem 2023 yıllarında Temmuz ayında ara zam yapıldı. Bu yıl ise bu yola başvurulmadı. Ocak 2024'te yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulandı. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor. Bu kapsamda refah payı eklenmesi bekleniyor. Örneğin; refah payıyla zam oranı yüzde 50'yi bulursa asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt 30 bin 3 liraya ulaşacak.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

YAŞAM MALİYETİ
Türk-İş'in son araştırmasına göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 25 bin 706 lira çıktı. Toplantılarda Türk-İş'in bu tutarı masaya taşıması, bunu aşan bir artış talep etmesi bekleniyor. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 51.19'luk bir artış ortaya çıkacak. Bu durumda brüt asgari ücret 30 bin 242 liraya ulaşacak.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

YIL BOYU GEÇERLİ OLACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2025 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse yine bir ara zam mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.



HAYAT STANDARTLARINI YÜKSELTMEYİ HEDEFLEYEN POLİTİKALAR UYGULUYORUZ.
Konuya ilişkin TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aslında asgari ücret süreci erken başlamış oldu. Kamuoyunun gündemine getirmiş olduk ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi hedefleyen politikalar uyguluyoruz. Burada geçici refah sağlamak yerine refahı kalıcı kılacak politikaları ve stratejileri hayata aktarıyoruz. Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Işıkhan'ın şu ifadeleri kullandı:

"Elbette asgari ücret çalışanlarımızın refah düzeyini belirleyen minimum ücreti ifade etmekte. Bu çok önemli. Ancak asgari ücrette sizin de bildiğiniz gibi hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplanmakta. Şimdi aralık ayının başında inşallah işçi, işveren temsilcileriyle birlikte bir süreci başlatacağız.

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz işçi temsilcilerinden, işveren temsilcilerinden, hükümet temsilcilerinden oluşan bu komisyon bir araya gelecek. Bir araya geldiği zaman da bu asgari ücret tespit komisyonu özellikle ülkemizin ekonomik koşullarını, makro düzeyde uygulanan politikaları, enflasyon oranlarını ve kapsamlı bir şekilde iş gücünün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayacak oranı ne olacağı konusunda hep birlikte istişarede bulunarak bizim gündemimize getiriyorlar."

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

"Biz de hükümet olarak affedersiniz süreci adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. En son kararı dediğim gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bize belirledikten sonra maksimum fayda, tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.

2002'de iktidara geldiğimizden bu yana da asgari ücreti reel olarak 4 katına nominal olarak da 90 katına çıkardık. Aynı zamanda biliyorsunuz asgari ücretle ilgili destek veriyoruz. Onu da 700 liraya çıkardık. Bu rakam da çok önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde de aralık ayı başında tüm sosyal paydaşlarımızla bir araya gelerek sendikalarımızla, bir araya gelerek, yine ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın söz ettiği gibi vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli. Bunun yanında hayat seviyelerinin yükseltilmesi ve korunması noktasında da bir asgari ücret elbette belirlenecektir.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Ama buradan sizin aracılığıyla da daha süreç başlamadan aralık ayında yine esnaf, bazı marketlerde fiyatları, etiketlerin değiştirilebileceği konularını sık sık siz de haber yapıyorsunuz. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Asgari ücreti biz satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Orada gerçekleşen fiyat artışları da hem piyasayı hem de vatandaşlarımızın satın alma gücünü olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu yollara gidilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Zaten bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli tasarruflarda bulunabilir. Ama bizim hedefimiz, maksimum faydayı elde etmek, işçi işveren kesimi tarafından belirlenecek olan bu asgari ücreti de inşallah Aralık ayında süreci başlatacağız ve sonunda da kamuoyuyla paylaşıp 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti de kamuoyuyla inşallah sizlerin aracılığıyla da paylaşmış olacağız."



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