Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

2025'te uygulanacak asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah önümüzdeki dönemde de aralık ayı başında tüm sosyal paydaşlarımızla bir araya gelerek sendikalarımızla, bir araya gelerek, yine ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın söz ettiği gibi vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli." dedi.

ASGARİ ÜCRET 1 OCAK'TA ZAMLANACAK

Milyonları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Halen net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla zamlanacak. Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli 2025'e yeni ücretle başlayacak. Bu ücret de Aralık ayında belirlenecek.

Yeni asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tespit edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında komisyonu toplantıya çağıracak. Yapılacak toplantılar sonucunda ay sonuna kadar karar verilecek.