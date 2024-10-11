Rekabette kurallar yeniden yazılıyor

Dijital dünyada alışverişe olan ilgi her geçen gün artarken, bu durum pazara hakim konumda olan dijital platformları da tekel haline dönüştürdü. Bu tekeli kırmak ve dijital dünyada rekabeti artırmak için harekete geçen hükümet, kapsamlı bir rekabet düzenlemesi hazırladı. Bu yasama yılında Meclis'e gelecek düzenleme kapsamında platformların rekabet şartlarını ihlal edip etmedikleri denetlenecek. Firmalar faaliyetlerine ilişkin bilgi, yorum ve puanlarını başka platformlara taşıyabilecek. Böylece rakip platformların bu kullanıcılara ulaşması ve yerleşik platformlarla rekabet edebilmeleri sağlanacak.

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