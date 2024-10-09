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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et düzenlemesindeki domuz iddialarına yanıt: Yalan ve iftira

Sosyal medyada et düzenlemesi hakkında "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılarak "Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 16:59
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan et düzenlemesindeki domuz iddialarına yanıt: Yalan ve iftira

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.

DOMUZ ETİNE İLİŞKİN BİR TANIM YOK

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

YALAN VE İFTİRA
Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, yürürlükte bulunan tebliğe ilişkin "https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31235&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5" linki de paylaşıldı.

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