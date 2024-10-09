Terörden arındırılan Gabar ekonomiye can suyu oldu!

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1934 yılında petrol arama ve keşif çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar sonucunda 1955 yılı itibarıyla Türkiye genelinde yalnızca 95 kuyu açılmış ve petrol üretim faaliyetleri başlamıştı.

1954'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kurulduktan sonra, özel sektördeki şirketlerle birlikte ulusal petrol şirketi aracılığıyla hidrokarbonlar alanında önemli adımlar atıldı. 1954-2004 yılları arasında gerçekleştirilen 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalar neticesinde toplam 3 bin 140 kuyu açıldı ve bunlardan bin 344'ünde üretim gerçekleştirildi.

1954-2004 yılları arasında Türkiye'de günlük 29 bin varil petrol üretimi yapılırken, 2024 yılında sadece Gabar Dağı'nda 47 kuyudan günlük 47 bin 58 varil petrol üretiliyor. Türkiye genelindeki günlük 110 bin varil petrol üretiminin yüzde 5'ini Gabar Dağı karşılıyor, bu da bölge ekonomisine önemli katkı sağlarken, istihdam yaratıyor.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 110 BİN VARİLLERE ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya temsilcileri ile bir araya geldiği programda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali görevi, Karadeniz gazı ve Gabar petrolündeki son durum başta olmak üzere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin 2016 yılında günlük petrol üretimi sadece 49 bin varildi. Bugün bu rakam 110 bin varillere gelmiş durumda. Türkiye mutlaka farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz aramalarında ortak olarak bulunması lazım. Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak istiyoruz. Kuzey Irak'ta 3 petrol sahasında ortaklığımız var. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Farklı coğrafyalarda arayışımız devam ediyor. Somali denizindeki arama bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Kendi gemilerimizle operatör olarak arama yapabilir bir ülke haline geldik. Çok kısa bir süre içerisinde 2016'dan bugüne kadar Türkiye stratejisini değiştirdi" açıklamasında bulundu.