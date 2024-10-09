Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, akıllı tarım teknolojileri ile birlikte çiftçilerin üretim süreçlerindeki verimlilik yüzde 25'e kadar artış gösteriyor.

Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)

Bu teknolojiler arasında hava durumu tahmin sistemleri, dronlar ile bitki sağlığı takibi, sulama sistemlerinin otomasyonu ve hassas gübreleme gibi birçok uygulama öne çıkıyor.

TEKNOLOJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar, "Bu teknolojilerin maliyetleri düşürdüğünü ve üretici gelirlerini artırdığını belirtiyor. Tarımda akıllı sistemler, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlarken, çevresel etkileri de azaltıyor. Özellikle su ve gübre kullanımında ciddi tasarruf sağlanıyor. Verilerin analizi ile çiftçiler, ekim zamanından hasada kadar tüm süreci daha kontrollü yönetebiliyor" dedi.