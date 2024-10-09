SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor

Son yıllarda Türkiye tarım sektörü, teknolojik gelişmelerle birlikte dönüşüm yaşıyor. Akıllı tarım uygulamaları, sürdürülebilirlik ve verimliliği artırma hedefleriyle yaygınlaşıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, teknoloji kullanımını artırmak amacıyla yeni teşvik paketleri hazırladıklarını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:49
Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, akıllı tarım teknolojileri ile birlikte çiftçilerin üretim süreçlerindeki verimlilik yüzde 25'e kadar artış gösteriyor.

Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)

Bu teknolojiler arasında hava durumu tahmin sistemleri, dronlar ile bitki sağlığı takibi, sulama sistemlerinin otomasyonu ve hassas gübreleme gibi birçok uygulama öne çıkıyor.

TEKNOLOJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR
Uzmanlar, "Bu teknolojilerin maliyetleri düşürdüğünü ve üretici gelirlerini artırdığını belirtiyor. Tarımda akıllı sistemler, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlarken, çevresel etkileri de azaltıyor. Özellikle su ve gübre kullanımında ciddi tasarruf sağlanıyor. Verilerin analizi ile çiftçiler, ekim zamanından hasada kadar tüm süreci daha kontrollü yönetebiliyor" dedi.

Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)

TEŞVİK PAKETLERİ HAZIRLANDI
Ancak, uzmanlar küçük çiftçilerin bu teknolojilere erişiminde bazı engellerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri, akıllı tarım teknolojilerine geçiş yaparken maddi desteklere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı teşviklerin önemi artıyor. Bakanlık yetkilileri, 2024 yılı bütçesinde tarımda teknoloji kullanımını artırmak amacıyla yeni teşvik paketleri hazırladıklarını duyurdu. Özellikle kırsal alanlardaki çiftçilerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için çeşitli eğitim programları da başlatılacak.

Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)Tarım teknolojileri verimliliği artırmaya odaklanıyor. ( Fotoğraf: AA)

TARIMIN GELECEĞİ GÜVEN ALTINA ALINIYOR
Türkiye'nin tarım ihracatında da akıllı tarım uygulamaları büyük bir potansiyel yaratıyor.

Özellikle organik tarım ve hassas üretim teknikleri ile elde edilen ürünler, küresel pazarda daha fazla talep görmeye başladı. Tarım uzmanları, "Dünya genelinde sürdürülebilir tarım ürünlerine olan talep hızla artıyor. Akıllı tarım teknolojileri ile üretilen ürünler, hem kalite hem de maliyet açısından rekabet avantajı sağlıyor. Türkiye'nin bu teknolojilere daha fazla yatırım yapması, tarım ihracatında önemli bir fırsat yaratabilir" açıklamalarında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, teknoloji kullanımını artırmak amacıyla yeni teşvik paketleri hazırladıklarını duyurdu. ( Fotoğraf: AA) Tarım ve Orman Bakanlığı, teknoloji kullanımını artırmak amacıyla yeni teşvik paketleri hazırladıklarını duyurdu. ( Fotoğraf: AA)

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye tarım sektörü, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusuna karşı çözüm üretmek için dijitalleşmeye hızla adapte oluyor. Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaşması, yalnızca üretim verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımın geleceğini de güvence altına alıyor. Uzmanlar, tarımsal dijitalleşmenin hem ülke ekonomisine hem de küresel rekabete önemli katkılar sunacağını vurguluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
SON DAKİKA