3.7 milyarlık aile desteği hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3.7 milyar lira ödeme yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı. Göktaş, programda bu ayki ödemeyle hanelere toplam 99.6 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.

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