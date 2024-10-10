Bakan Mehmet Şimşek tarih vererek açıkladı: Yeni model geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceklerini belirterek, "Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek" dedi. Şimşek, ihracatçıların her zaman yanında olduklarını söyledi. Eximbank'ın sermayesini 35.7 miyar liraya yükselttiklerini anımsatan Şimşek, geçen yıl Mayıs'ta 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttıklarını aktardı.

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