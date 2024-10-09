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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve cari açık açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:58
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon ve cari açık açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.

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