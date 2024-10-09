Maliye'den düşük vergi ödeyen sporculara "kırmızı kart"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken, farklı spor dallarında bin 900 kişinin ücretini inceledi.

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, 2021-2023 yıllarında yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi. Söz konusu sporcular Bakanlığa izaha çağrılacak ve eksik ödenen vergiler cezalı şekilde talep edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Maliye olarak çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek" dedi.