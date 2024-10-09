PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Maliye'den düşük vergi ödeyen sporculara "kırmızı kart"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken, farklı spor dallarında bin 900 kişinin ücretini inceledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Maliye’den düşük vergi ödeyen sporculara kırmızı kart

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken, farklı spor dallarında bin 900 kişinin ücretini inceledi.

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, 2021-2023 yıllarında yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi. Söz konusu sporcular Bakanlığa izaha çağrılacak ve eksik ödenen vergiler cezalı şekilde talep edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Maliye olarak çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama
Esra Erol’da kan donduran görüntüler! 12 yaşındaki erkek çocuğunu kadın gibi giydirip oje sürdüler
SON DAKİKA