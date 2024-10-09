SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emeklilik için 2024 mü, 2025 mi beklenmeli? Doğru tarih seçimiyle maaşınızı katlayabilirsiniz

Emeklilik için gün sayan milyonlarca sigortalı, emekli maaşlarının düşüp düşmeyeceğini ve dilekçelerini ne zaman vereceklerini düşünüyor. 2024 ile 2025 yılları arasındaki emekli maaşı hesaplamaları arasında ciddi farklar bulunuyor. Peki 2025 yılında dilekçe verenlerin emekli maaşı düşecek mi? Hükümet bu farkı ortadan kaldırmak için hangi çalışmaları yapıyor? İşte detaylar, çözüm önerileri ve son gelişmeler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 21:09 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 21:09
Emeklilik için 2024 mü, 2025 mi beklenmeli? Doğru tarih seçimiyle maaşınızı katlayabilirsiniz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e göre 2025 yılında emekli olmayı düşünen milyonlarca kişi, dilekçelerini ne zaman vereceklerini dikkatlice değerlendiriyor. Özellikle emekli maaşlarının nasıl hesaplandığı ve 2024 ile 2025 yılları arasındaki fark, emeklilik planlamalarında kritik bir rol oynuyor. Peki, 2025'te dilekçe verenlerin emekli maaşı daha mı düşük olacak? Hükümet bu farkı ortadan kaldırmayı nasıl planlıyor? İşte tüm detaylar ve çözüm önerileri...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Emekli Maaşı Hesaplamasında Güncelleme Katsayısı Neden Önemli?

Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan en önemli parametrelerin başında güncelleme katsayısı geliyor. Güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyon oranı ve büyüme rakamlarına göre belirleniyor. 2024 yılında emekli olanlar için 2023 yılı enflasyonu ve büyümesi dikkate alınırken, 2025'te emekli olanlar için bu oranlar 2024 yılı verilerine göre hesaplanacak. Ancak 2023 yılı enflasyon ve büyüme oranlarının 2024'e kıyasla daha yüksek olması, 2024'te dilekçe verenlerin daha avantajlı olmasına sebep oluyor.

2025'te Emekli Olanların Maaşı Neden Düşebilir?

Yapılan hesaplamalar gösteriyor ki 2025 yılında dilekçe verenlerin emekli maaşı, 2024'te dilekçe verenlere kıyasla daha düşük olacak. Bunun sebebi ise güncelleme katsayısının 2024'te daha yüksek bir oranda hesaplanması.

  • 2024 yılı güncelleme katsayısı: 1.6612
  • 2025 yılı tahmini güncelleme katsayısı: 1.4255

Bu oranlar arasındaki fark, 2024'te emekli olan bir sigortalının maaşının 2025'te emekli olacak bir sigortalıya göre yüzde 30 daha yüksek olmasına neden olacak. Ayrıca 2025'te dilekçe verenler, 2024'teki yüksek artış oranlarından da faydalanamayacak ve yıllık maaş artışlarını kaçırmış olacak.

Emekli Maaşı Hesaplanırken Hangi Parametreler Dikkate Alınıyor?

Emekli maaşı belirlenirken aşağıdaki parametreler dikkate alınıyor:

Üç dönem için aylık bağlama oranları
(2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler)

Güncelleme katsayısı
(Bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak hesaplanıyor.)

Enflasyon oranı
(Bir önceki yılın gerçekleşen enflasyon oranı)

Büyüme oranı
(Büyümenin yüzde 30'u)

İlgili yılın Ocak ve Temmuz artışları

2024 ve 2025 Yılı Karşılaştırması: Hangi Yıl Emekli Olmak Daha Avantajlı?

2024'te emekli olan bir sigortalının maaşı nasıl hesaplanıyor?

Üç dönem için aylık bağlama oranı dikkate alınıyor.

2023 yılı enflasyon oranı: %64.77

Büyüme oranı: %4.5 (Büyümenin %30'u = %1.35)

Güncelleme katsayısı: 1.6612

2024 yılı artış oranları:

Ocak artışı: %49.25

Temmuz artışı: %24.73

Kümülatif artış: %86.6

2025'te emekli olan bir sigortalının maaşı nasıl hesaplanacak?

2024 yılı enflasyon oranı: %41.5 (Orta Vadeli Program tahmini)

2024 yılı büyüme oranı: %3.5 (Orta Vadeli Program tahmini)

Güncelleme katsayısı: 1.4255

Bu veriler doğrultusunda, 2024'te emekli olanlar 2025'te emekli olacaklara göre daha yüksek maaş alacak.

Hükümetin Gündemindeki Çalışmalar Neler?

2024 ve 2025 yılları arasındaki maaş farklılığının gündeme gelmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bakan Vedat Işıkhan, güncelleme katsayısından kaynaklanan farkların kapatılması için çözüm arayışında olduklarını belirtti. Bu konuda TBMM'de de değerlendirmeler yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Emekli maaşlarının adil bir şekilde hesaplanması için bakanlığın çalışmalarını takip ediyoruz ve bu farklılığın ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor" dedi.

Çözüm Önerisi: Güncelleme Katsayısının Sabitlenmesi

Uzmanlar, emekli maaşı hesaplanırken kullanılan güncelleme katsayısının sabitlenmesi gerektiğini öneriyor. Belirlenecek ortalama bir güncelleme katsayısı (örneğin, asgari ücret artış oranı ya da memur maaş zamları) yıllar arasındaki maaş farklılıklarını ortadan kaldırabilir. Böylece emekli olacaklar, hangi yıl dilekçe verseler de sabit bir oranla maaşlarını hesaplayabilecek ve farklı enflasyon oranlarından etkilenmeyecekler.

Özetle: 2025'te Emekli Olacaklar Ne Yapmalı?

Eğer 2025 yılında emekli olmayı planlıyorsanız, bu farktan etkilenmemek için 2024 yılı içinde emeklilik dilekçenizi vermeyi düşünebilirsiniz. Ancak hükümetin yapacağı düzenlemeleri takip etmekte fayda var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar doğrultusunda adım atmak, emeklilik maaşınızın daha yüksek olmasını sağlayabilir.

İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın! Hepimizin evinde varİçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın! Hepimizin evinde var
İçinde 14, 18 ve 22 ayar altın bulunuyor! Hurdacılara kaptırmayın! Hepimizin evinde var

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti’den sert tepki
Kayıp Rojin’in son görüntüleri ortaya çıktı! Ayağında sarı terlik elinde telefonla sırra kadem bastı
Türk Telekom
Surdaki vahşet ve siyahın ’şeytani’ tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin ’Semih Çelik’ itirafı... Tanınan bir isimdi
Discord sapığı Tunahan Develioğlu tutuklandı! Kız çocuklarına istismar ve şantaj rezaleti
İrfan Can Kahveci için flaş sözler! Fenerbahçe’de kalacak mı?
Başkan Erdoğan TBMM’de açıkladı... Ceza infaz hükümleri değişiyor: Neşteri vuracağız | Neler değişecek?
CANLI | Lübnan’da çatışmalar yeniden alevlendi! Soykırımcı İsrail sivilleri hedef aldı
MSB görüntüleri paylaştı: Yardımlar Lübnan’a ulaştı operasyon başladı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Türkiye Lübnan’dan sivillerin tahliyesine başladı
Başkan Erdoğan DEM Parti sorusunu duyunca A Haber Muhabiri Rüya Akkuş’u işaret etti: Rüya cevabı verdi
Discord’a erişim engeli getirildi | Tiktok ve Twitch uygulamaları da kapatılacak mı?
Süper Lig’in şampiyonunu açıkladılar! Aynı puanla sezon bitecek
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu! Anneden şoke eden itiraf
SON DAKİKA