Emeklilik için 2024 mü, 2025 mi beklenmeli? Doğru tarih seçimiyle maaşınızı katlayabilirsiniz

Bu oranlar arasındaki fark, 2024'te emekli olan bir sigortalının maaşının 2025'te emekli olacak bir sigortalıya göre yüzde 30 daha yüksek olmasına neden olacak. Ayrıca 2025'te dilekçe verenler, 2024'teki yüksek artış oranlarından da faydalanamayacak ve yıllık maaş artışlarını kaçırmış olacak.

Emekli Maaşı Hesaplanırken Hangi Parametreler Dikkate Alınıyor? Emekli maaşı belirlenirken aşağıdaki parametreler dikkate alınıyor: Üç dönem için aylık bağlama oranları

(2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler) Güncelleme katsayısı

(Bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak hesaplanıyor.) Enflasyon oranı

(Bir önceki yılın gerçekleşen enflasyon oranı) Büyüme oranı

(Büyümenin yüzde 30'u) İlgili yılın Ocak ve Temmuz artışları

2024 ve 2025 Yılı Karşılaştırması: Hangi Yıl Emekli Olmak Daha Avantajlı? 2024'te emekli olan bir sigortalının maaşı nasıl hesaplanıyor? Üç dönem için aylık bağlama oranı dikkate alınıyor. 2023 yılı enflasyon oranı: %64.77 Büyüme oranı: %4.5 (Büyümenin %30'u = %1.35) Güncelleme katsayısı: 1.6612 2024 yılı artış oranları: Ocak artışı: %49.25 Temmuz artışı: %24.73 Kümülatif artış: %86.6 2025'te emekli olan bir sigortalının maaşı nasıl hesaplanacak? 2024 yılı enflasyon oranı: %41.5 (Orta Vadeli Program tahmini) 2024 yılı büyüme oranı: %3.5 (Orta Vadeli Program tahmini) Güncelleme katsayısı: 1.4255 Bu veriler doğrultusunda, 2024'te emekli olanlar 2025'te emekli olacaklara göre daha yüksek maaş alacak.

Hükümetin Gündemindeki Çalışmalar Neler? 2024 ve 2025 yılları arasındaki maaş farklılığının gündeme gelmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bakan Vedat Işıkhan, güncelleme katsayısından kaynaklanan farkların kapatılması için çözüm arayışında olduklarını belirtti. Bu konuda TBMM'de de değerlendirmeler yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, "Emekli maaşlarının adil bir şekilde hesaplanması için bakanlığın çalışmalarını takip ediyoruz ve bu farklılığın ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması planlanıyor" dedi.