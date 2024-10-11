Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim 2024

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Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve ailelerine sağlanan önemli bir destek ödemesidir. Bu ödemeler, her ay düzenli olarak, bakıma ihtiyacı olan engellilerin hesaplarına yatırılmaktadır. 2024 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte ödeme günleri ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EKİM 2024: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın ortalarına doğru hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.