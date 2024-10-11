SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim 2024

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2024 Ekim ayının ortalarına yaklaşırken hak sahipleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım maaşlarını ödemekte ve bu ödemeler belirlenen gün ve tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:16
Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim 2024

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve ailelerine sağlanan önemli bir destek ödemesidir. Bu ödemeler, her ay düzenli olarak, bakıma ihtiyacı olan engellilerin hesaplarına yatırılmaktadır. 2024 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte ödeme günleri ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EKİM 2024: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın ortalarına doğru hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVDE BAKIM AYLIĞI TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Lübnan’dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin’e ulaştı! Vatandaşlar ilk duygularını anlattılar: Bomba üstünde yaşıyorduk
CHP’li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat’tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun
İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak?
Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!
Kasko seçerken nelere dikkat edilmeli? Düşük teminatlı tekliflerden kaçının! İşte yapılması gerekenler...
Primi tamamla tazminatı al | 8 Eylül 1999’u kaçıranlar dikkat! Kıdem için en az kaç gün çalışmış olmak gerekiyor?
İş kurana 125 bin TL destek! Genç girişimcilere hem vergi hem prim avantajı: Kimler yararlanıyor?
Balkanlar’ın en büyüğü... Başkan Erdoğan’dan Namazgah Cami açılışında İsrail uyarısı: Karşısında durmak hepimizi görevi!
ÖZEL | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga! Ortalık karıştı
Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’ın röportajına tepki yağdı: Reçetenin sırrı domuz muydu?
Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: 3 metreden 3 kurşun! 250 bin detayı...
93 gündür oğlu kayıp olan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! Hayatından endişe ediyorum demişti
Başkan Erdoğan’ın ’İsrail’ uyarısı boşuna değil! PKK’lı Kalkan’dan ’siyonist işgal planı’ itirafı: Türkiye sona erecek hayali
Rojin Kabaiş bulundu mu? Son görüntüsü ortaya çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklama
SON DAKİKA