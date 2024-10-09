AJet 2025 yılı hedefini açıkladı: 20 milyon yolcu

Tuzla seferlerini artırmayı oluşacak talebe göre değerlendireceklerini aktaran Sarp, "Bosna Hersek'te uçabileceğimiz ikinci büyük şehir arayışımız vardı, Tuzla'yla aynı zamanda Osmanlı tarih ve kültür miraslarından kalan bağlantılarımız da var. Yabancı hava yollarının da yoğun olarak operasyon yaptığı, kendi içinde yıllık 500-600 bin trafiğin olduğu büyük bir havalimanı. Bundan dolayı tercih ettik. Potansiyeli yüksek." diye konuştu.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, ilk uçuşla ilgili düzenlediği basın toplantısında, tuz yataklarıyla da tanınan Tuzla'ya açtıkları hattın, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.

"Burada büyük bir boşluk var. Tuzla bölgesinin Avrupa'da bayağı bir diasporası var, güçlü bir nüfus var. Yıllık 600 bin kişinin Tuzla'ya gelmesi, akrabasını ziyaret etmesi ciddi bir rakam. Bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl olacak? Diyelim ki Danimarka'dan bir Bosna Hersek vatandaşı buraya direkt uçamıyor, öyle bir imkanı yok, İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na getireceğiz, oradan Tuzla'ya taşıyacağız ya da dönüşlerini bu şekilde sağlayacağız. Bu tarz trafikler havacılıkta çok fazla. Bu trafiği alacağız. Hem Türkiye'den hem de Bosna Hersek tarafından talep var."

Sarp, Tuzla'dan Avrupa'ya en fazla uçuş gerçekleştiren Avrupalı düşük maliyetli bir taşıyıcının bu pazardan çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Bu ay yurt dışında 9 noktaya uçuş başlattıklarını bildiren Sarp, uçak sayılarının operasyonları yürütmek için yeterli olduğunu söyledi.

Gelecek yıl uçak sayısını 104'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Sarp, "Yatırımlar devam ediyor, filoyu gençleştirmeye çalışıyoruz. Filo gençleştikçe yakıt tasarrufunuz artıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliğe katkınız oluyor. Yeni nesil uçakları aldığımızda hem yakıt maliyetlerimiz düşecek hem de yolcularımıza daha kaliteli hizmet sunmayı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Sarp, Türkiye'nin en genç hava yolu firması olarak hizmet vermeye başladıkları 31 Mart'tan bu yana yaklaşık 12 milyon yolcu taşıdıklarını belirterek, "Bunun 8 milyonu iç hat, 4 milyonu dış hat yolcusu. Yıl sonuna kadar 16 milyon yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz, hatta 16 milyonu biraz geçebiliriz. Önümüzdeki sene de 20 milyonun üzerinde yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecek sene 2 haneli büyümeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kurulan bir hava yolu şirketi olarak başlangıçta bazı aksaklıklar yaşadıklarını ancak hızlı aksiyonlarla bu sorunları aştıklarını belirten Sarp, "Bundan sonra biz, yolcusunu dinleyen ve yolcusunun ihtiyaçlarına göre hem dijital hem de yolcu memnuniyeti anlamında kaliteli hizmet sunan bir hava yolu olmak istiyoruz." dedi.