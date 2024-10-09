AJet 2025 yılı hedefini açıkladı: 20 milyon yolcu

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"AVRUPA'DA AÇILACAK YENİ DESTİNASYONLAR VAR"
Sarp, Avrupa'da hala açılacak yeni destinasyonlar bulunduğuna işaret ederek, "Bu hatları açabilmemiz için iki ülke arasındaki sivil havacılık anlaşmalarının buna izin veriyor olması lazım. İspanya pazarında yokuz ama orada ciddi bir talep var. İtalya'da iki noktaya uçuyoruz, daha fazla noktaya uçabiliriz. Almanya'da gurbetçilerden canlı bir talep var. Almanya'da da uçuş sayılarımızı artırmamız gerekiyor." diye konuştu.
Yeni hatları ve frekans artışlarını planladıklarını aktaran Sarp, "Bunlarla ilgili de yol haritasında, kış tarifesine başlayarak, yaz tarifesine daha fazla sefer koyarak bu talebi karşılamayı planlıyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Sarp, 2033'te 200 uçağa ulaşma stratejileri bulunduğunu anlatarak, "Dış hatlarda 54 noktaya uçuyoruz. 10 yıllık süreçte bunu 104'ün üzerinde noktaya getirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"UÇMAK ARTIK LÜKS OLMAKTAN ÇIKIYOR"
Hava yolunda artan kapasite ve kampanyaların, tüketici lehine sonuçlar doğurduğuna işaret eden Sarp, "Hava yolları kapasitesi artıkça doğal olarak talebi de tetikliyorsunuz. Nasıl tetikliyorsunuz? Önceden diyelim ki 400 avroya bir bilet varken, arzla fiyatlar aşağı doğru gidiyor. Aslında seyahat etmek isteyen yolcu lehine fiyatlar aşağı geliyor. Yurt dışına çıkmak ya da yurt içinde uçmak artık lüks olmaktan çıkıyor. Kapasiteyi artırınca ilave talep yaratmada sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.
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"ANKARA TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"
AJet'i, "Ankara'nın iç hatlarda yurt içine açılan tek kapısı" olarak niteleyen Sarp, şu değerlendirmede bulundu:
"Dış hatlarda da büyüme hedefimiz var. Ankara ve çevresindeki illere yurt dışından da turist getirerek buranın turizmine katkı sağlamak istiyoruz, bu konuda çalışmalarımıza başladık. Ankara ve çevresinde, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar gibi rotalarda, birbirine yakın illerde bir paket oluşturup, yurt dışından getirdiğimiz turistin, Ankara'dan başlayarak 5-6 günlük bir turla İç Anadolu'nun şehirlerini gezdirip daha sonra İstanbul'dan dönmelerini sağlayacağız."
"KENDİ PİLOTUMUZU YETİŞTİRECEĞİZ"
Türkiye'de pilot açığı bulunduğuna işaret eden Sarp, "Kendi pilotumuzu yetiştirmek için yatırım yapacağız. Kendi eğitim ve simülatör merkezlerimizi kurmak için yatırım yapacağız." dedi.
Sarp, kabin ve bilgi teknolojileri alanlarında da yatırımların belli bir plan kapsamında hayata geçirildiğini kaydetti.