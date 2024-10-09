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İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. Eylül'de İŞKUR aracılığıyla 134 bin 70 kişi işe yerleştirildi. Ocak-Eylül döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 1 milyon 80 bin 189'a ulaştı.

110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr) İlk 9 ayda İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin 411 bin 528'i kadın, 394 bin 79'u genç, 30 bin 585'i engelli ve 199 bin 776'sı yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibariyle sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.