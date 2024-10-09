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110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu

İlk 9 ayda İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 80 bini aşkın kişi işe yerleştirilirken, en çok imalat ve turizm alanında alım yapıldı. Halen 110 bini aşkın açık bulunuyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:02
110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu

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İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. Eylül'de İŞKUR aracılığıyla 134 bin 70 kişi işe yerleştirildi. Ocak-Eylül döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 1 milyon 80 bin 189'a ulaştı.

110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)

İlk 9 ayda İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin 411 bin 528'i kadın, 394 bin 79'u genç, 30 bin 585'i engelli ve 199 bin 776'sı yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibariyle sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.

110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)

BUGÜNE KADAR 1.1 MİLYON
İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 115 bini aştı. Halen 110 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 27 bin 659 kişiyle beden işçileri çekerken, 4 bin 639 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 154 kişiyle garson takip ediyor.

110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)

9 AYDA İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10
- Turizm elemanı: 62.378
- Güvenlik görevlisi: 53.160
- Reyon görevlisi: 40.945
- Konfeksiyon işçisi: 30.901
- Garson: 30.875
- Satış elemanı: 25.921
- Market elemanı: 24.175
- Diğer imalat ve ilgili işçiler: 23.710
- Gıda satış elemanı: 19.454
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 17.164

110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)110 bin işçi aranıyor: Özel sektörde en çok personel alımı yapılan alanlar belli oldu (Takvim.com.tr)

AÇIK İŞTE İLK 10
- Beden işçisi (genel): 27,659
- Temizlik görevlisi: 4.639
- Garson: 2.154
- Satış elemanı: 2.036
- Paketleme işçisi: 1.794
- Ambar/depo görevlisi: 1.568
- Konfeksiyon işçisi: 1.439
- Makineci (Dikiş): 1.318
- Depo işçisi: 1.274
- Ön muhasebeci: 1.206

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