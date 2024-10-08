Yok öyle yüksek gelir düşük vergi... Hazine ve Maliye Bakanlığı sporcuları radara aldı: Yıldız isimler listede!

Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı. YILDIZ İSİMLER DE LİSTEDE

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

SPORCULAR İZAHA DAVET EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf:AA) Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi.

"KAYIT DIŞI OLANDAN VERGİ ALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız." Kuyumculara sıkı denetim: Maliye 36 ilde sahaya çıktı