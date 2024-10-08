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Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering'ten akıl almaz savunma! Bakanlığı suçlayıp "din, bayrak, vatan" duyarı kastı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede vatandaşa ve öğrencilere domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Saydam Catering'ten bu kadarına da pes dedirten bir savunma geldi. Bakanlık ekiplerini suçlayan şirket, “haksız ve adil olmayan sonuç” iddiasında bulundu. Öte yandan İslam dininde haram olan domuz etini yemeklerde kullanan Saydam Catering bir de “din, devlet, bayrak” duyarı kastı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 13:32
Vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering’ten akıl almaz savunma! Bakanlığı suçlayıp din, bayrak, vatan duyarı kastı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın halkın sağlığını hiçe sayan firmaları ifşaladığı "güvenilirgida.tarimveorman.gov.tr" sitesinde akla hayale sığmayacak skandallar çıktı.

Bunlardan biri de KYK yurtlarında öğrencilere yemek hizmeti veren Saydam Catering. Bakanlığın denetimlerinde söz konusu firmanın yemeklerinde domuz eti kullandığı ortaya çıktı.

Düzce'de Saydamlar Catering'ten domuz eti skandalı (Takvim.com.tr)Düzce'de Saydamlar Catering'ten domuz eti skandalı (Takvim.com.tr)

BAKANLIK EKİPLERİNİ SUÇLADI
Skandal ortaya çıkınca büyük tepki toplayan Saydam Catering'den akıl almaz bir savunma geldi. Murat Saydam'a ait olan firma savunmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerini suçlayarak "haksız ve adil olmayan sonuç" iddiasında bulundu.

KYK yurtlarına yemek veren Saydamlar Catering'ten akıl almaz savunma (Takvim.com.tr)KYK yurtlarına yemek veren Saydamlar Catering'ten akıl almaz savunma (Takvim.com.tr)

DİNEN HARAM ET YEDİR DİN SÖMÜRÜSÜ YAP
İslam dininde haram olan domuz etini yemeklerde kullanan Saydam Catering bir de "din, devlet, bayrak" duyarı kastı.

Vatandaşın sağlığını tehlikeye attı üstüne bir de bakanlığı suçladı (Takvim.com.tr)Vatandaşın sağlığını tehlikeye attı üstüne bir de bakanlığı suçladı (Takvim.com.tr)

İşte öğrencilere ve vatandaşa domuz eti yediren Saydam Catering'in o skandal savunması:

Şirketimiz nezdinde çıkan basın ve sosyal medya mecralarında yayınlanan haberlere istinaden tarafımızca açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Yaklaşık 40 yıllık meslek tecrübesi ile ilimizde tüm vecibelerini tam manası ve hassasiyet ile yerine getiren işletmemiz, Bakanlığımızın belirlediği periyod ve zaman dilimlerinde Tarım İl Müdürlüğümüz ve müşteri talepleri doğrultusunda periyodik zamanlarda tüm ürünlerimizden numune almak sureti ile testleri yapmakta ve tüm hijyen kontrollerini eksiksiz yerine getirmektedir. Konu ile alakalı olarak, yaklaşık 4 yıl önce yapılan test değerlendirmesinde, gereken işlem "Elisa Testi" olması gerekirken ilgili açıklamalara konu test olarak kullanılan, on binde bir hassasiyetle analiz yapabilen oldukça duyarlı bir cihaz ile PCR testi yapılmasıdır.

Açıklamada ʺVatan millet Sakaryaʺ duyarı (Takvim.com.tr)Açıklamada ʺVatan millet Sakaryaʺ duyarı (Takvim.com.tr)

PCR testinin aşırı duyarlılığı nedeni ile ortamdan bulaş riskini engelleyecek şekilde numune alınması, saklanması, görevlinin tecrübesi ve yetkinliği, kullanılan kit metodunun uygunluğu, ortamın sterilizasyonu gibi öncelikler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili yasal makamlar ile mahkemeye itirazlarımız bulunmaktadır. İtiraza konu başlıklarımız ise; 13.01.2021 tarihinde alınan numunenin ancak 17 gün sonra (doğru ve kesin sonuç alınamayacak bir zaman bekletilerek) 01.02.2021 tarihinde sonuçlandırılması, Tedarik edilen ürün bileşenlerinin tamamının (Et, Baharat vs.) Bolu Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan testlerin tamamının temiz çıkmasına rağmen, ürün üzerinde yapılan test in uyumlu olmaması (Raporlar ekte sunulmuştur) Aynı gün tedarik edilen ve tüketilmesi gereken ürünlerde aynı gün test alarak sonucun tamamlanması gerekirken yapılan testlerin sonucu olumsuz etkileyebilecek zaman aralığında yapılması, Şahit bir numune ile doğrulama yapmadan sadece bir numune sonucuna göre işlem yapılması, Mevzuata aykırı şekilde 2 takım parça yöntemi ile alınması gereken numunenin alınmadan işlem yapılmasıdır. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Gıda Güvenliği Esntitüsü'nden alınan bilirkişi raporu ekte sunulmuştur.

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Yukarıdaki sebepler ve yapılan itirazlarımız değerlendirilmeden ve sonuca ulaşmadan idari bir işlem tesis edilerek işlem yapılması vecibelerini eksiksiz yerine getiren firmamızın telafi edilemeyecek ticari itibar suikastine uğramasına ve zarar görmesine neden olmakla bu durum bilim vicdan ve hakkaniyet ölçüsüne uymamaktadır. Kaldı ki; bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm DÜZCE halkınca bilindiği kanaatindeyiz. Bize yapılan bu haksız mesnetsiz yakıştırmaların siyasi, politik, ticari hesaplaşmalardan kaynaklı olduğunu da biliyoruz, hissediyoruz. Kararın iptali için hukuki işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Bizi bilen ve bu gelinen süreçte moral desteğini esirgemeyen uzak yakın tüm dostlarımıza, müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yukarıda yazılı açıklamalarımıza binaen dayanak belgelerimizi de ekte kamuoyu ile paylaşarak süreç içerisinde kötü niyetli yaklaşımlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtir Saygılarımızı sunarız.

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