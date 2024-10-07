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Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina olurken, en çok değer kaybettiren ise yüzde 3,22 ile spor oldu.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 19:54 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 19:54
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,70 puan azalırken toplam işlem hacmi 69,2 milyar lira oldu.

ENDEKSLER ARASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HANGİLERİ OLDU?

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 3,22 ile spor oldu.

ANALİSTLERE GÖRE BIST100 DİRENÇ KONUMUNDA SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecini daha küçük adımlarla sürdüreceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve cari işlemler dengesi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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