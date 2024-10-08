Hazır giyim sektörü İstanbul’da buluşuyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Sanem Dikmen, 16 ve 17 Ekim'de yapılacak 17. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda dünyanın dört bir yanından alım grupları ve sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturacaklarını belirterek, "Değişen tüketici taleplerinin üretime ve modaya etkisi, dijital teknolojiler, tedarik zincirinde şeffaflık ile dünyadaki yeni düzenlemeleri konuşacağız" dedi. TGSD Müşterek Başkanı Ramazan Kaya ise "Bu yılki hazır giyim ihracatımızın 18 milyar dolar civarında olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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