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Borsa İstanbul’da 'Gong' yatırımcılar için çaldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından organize edilen 8. Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul'da yapılan 'Gong Töreni' ile başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının bütününde işlem yapan yatırımcı sayısının 12 milyona ulaştığını, bunun nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Borsa İstanbul’da ’Gong’ yatırımcılar için çaldı

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlediği ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından organize edilen 8. Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul'da yapılan 'Gong Töreni' ile başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının bütününde işlem yapan yatırımcı sayısının 12 milyona ulaştığını, bunun nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

TSPB Başkanı Pamir Karagöz de "Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7.2 milyon seviyelerine ulaştı. Ülkemizdeki bireysel yatırımcılara baktığımızda neredeyse her 12 kişiden biri pay senedi yatırımcısı oldu. Ancak ülkemiz sermaye piyasalarının potansiyeline henüz ulaşmış değiliz. Hedefimiz bu ilgiyi devamlı kılabilmek ve gelecek yıllarda bu oranların artmasını sağlamak olacak" dedi.

SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarındaki faaliyetlerin tüm haneleri etkiler hale geldiğini belirterek, "Bu nedenle finansal okuryazarlık başta olmak üzere yatırımcının eğitilmesi, bilinçlendirilmesi hepimiz için bir görev haline gelmiştir" diye konuştu.

PİYASA PİYANGO BİLETİ DEĞİLDİR
Pamir Karagöz, yatırımcılara uyarılarda da bulundu: "Sermaye piyasaları ya da pay senedi bir piyango bileti değildir. Sermaye piyasası bir oyun yeri değil, orta uzun vadeli bir yatırım yeridir. Yatırım kararları bilgiye dayalı gerçeklerle verilmeli. Yatırımcıların, SPK tarafından yetkilendirilmiş ve birliğimiz üyesi aracı kurum, banka veya portföy yönetim şirketinde yatırım hesabı açmaları ve lisanslı aracı kurumlar ve danışmanlardan profesyonel yardım almaları önemli."

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