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TCBM Başkanı Karahan enflasyon verilerini değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan "Enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025'te de devam edecek dedi.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
TCBM Başkanı Karahan enflasyon verilerini değerlendirdi

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Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaparken, enflasyonun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Haziran'da başlayan dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirledikleri hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini açıklayan Karahan, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve hizmet enflasyonundaki katılığın zayıflamasıyla, enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025'te de devam edecek" dedi. Makroekonomik göstergelerin dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu belirten Karahan, aylık enflasyon ve beklentilerde alınacak bir miktar mesafe olduğunu dile getirdi.

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