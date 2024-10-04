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Avukat ücretlerine zam: Yeni tarife açıklandı

Avukatlık asgari ücret tarifesi değişti. Avukatlara büroda danışmanın ilk saatinin ücreti 3 bin 500 lira olurken, çağrı üzerine gidilen yerlerde bu tutar 6 bin liradan başlayacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Avukat ücretlerine zam: Yeni tarife açıklandı

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Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB) hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, avukatlara bürolarında sözlü danışmanın ilk saatinin ücreti 3 bin 500 lira olacak, takip eden her saat için ücret bin 500 lira artacak. Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 6 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 3 bin lira asgari ücret ödenecek.

HER İŞLEMDE FARKLI
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 4 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 6 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 24 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Kurum avukatlarının aylık ücretleri de en az 25 bin lira olacak. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 8 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 18 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 13 bin 500, asliye mahkemelerindeki davalar için 30 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 15 bin, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 40 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 48 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 46 bin 500 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için ise 28 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

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