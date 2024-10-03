Emekli memur 3 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç olacak? TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Memur ve emekliler için yılın en önemli dönemlerinden biri olan Ocak zammı, enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, maaş artışlarının belirlenmesinde kritik rol oynarken, kamuoyunun gözü Eylül 2024 verilerinde. Geçtiğimiz aylarda açıklanan enflasyon oranları sonrası, Temmuz ve Ağustos ayı için oluşan kümülatif zam farkı yüzde 5,77'ye ulaştı. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Perşembe günü belli olacak.
(Takvim Foto Arşiv)
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.