Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan ’Hal Yasası Düzenlemesi’ açıklaması: Çalışmalar başladı uzun sürmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hal Yasası çalışmaları başladı, fazla sürmeyecek" dedi. "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu toplantıda soruları yanıtlayan Bakan Yumaklı, "Hal Yasası düzenlemesi ile ilgili geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığımız ile çok uzun süren bir toplantı yaptık ve iki bakanlık olarak birlikte çalışacağız. Yani halihazırda hem ürünlerin tüketiciye uygun vasıflarda hem de uygun fiyatla ulaşmasının önündeki engeller konusunda çalışma yapacağız" diye konuştu.

AMBALAJ OYUNUNA SON

Bakan Yumaklı, ürün denetimine yönelik ALO 174 hattının yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp aracılığıyla gelen talep ve şikayetleri de dikkate aldıklarını belirterek, ambalaj üzerindeki tüketiciyi yanıltan hususları mutlaka tespit ettiklerini, bunlara hiçbir şekilde toleranslarının bulunmadığını vurguladı. Taklit ve hileli ürün tespit ettiklerinde verilen cezalarla ilgili üst sınırları zorladıklarını dile getiren Yumaklı, yakalamaların tamamını ilgili bakanlıklarla da paylaştıklarını anlattı.

SUCUKTA AT ETİ BAHARATTA BOYA

Tarım Bakanlığı, taklit tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Liste "güvenilirgida. tarimorman.gov.tr" adresinde paylaşıldı. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Köfte, sucuk ve pide harcında at-eşek eti, kaşarda nişasta, baharatta boya çıktı.