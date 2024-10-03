Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: "20 milyon metrekarelik çölü güneş paneli denizine çevirdik"

İstanbul Havalimanı (AA)



İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı ülkemize kazandırdığımız büyük bir marka. Günlük uçuş sayısı açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı. 10 milyar 250 milyon Euro'luk yatırımın 8 milyar Euro'sunu kredi ve özkaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptık. 48 ayda projesi, finansmanı, yapımı ve işletmesi tamamlandı. İhalesi televizyondan canlı yayınlandı. 25 yılda, 22 milyar 152 milyon Euro +KDV'yi devlete ödeme taahhüdümüz var. İGA BÜYÜYOR

İGA'da, işletme, inşaat, liman gibi şirketlerimiz var. Ayrı genel müdürlükler olarak ama holdingin çatısı altında çalışıyorlar. Şu anda yeni ortak alma veya halka açılma düşüncemiz yok. 2030 projeksiyonuna göre İstanbul Havalimanı 472 bin kişilik istihdam, milli gelire 44 milyar dolar katma değer sağlayacak. Ki bu tutar milli gelirin yüzde 3.25'idir. Ayrıca hane halkı gelirinin 8.5 milyar dolara ulaşmasına katkı sağlamamız da öngörülmekte.

İstanbul Havalimanı (AA)

O İDDİAYA CEVAP

Kira ödemelerimizi takviminde, eksiksiz yapmaktayız. Pandemi döneminde Avrupa'dakiler gibi bizim havalimanı da kapandı. Kapalı kalan sürede kredi yükümlülüklerimiz ve genel giderlerimiz devam etti. Kapalı kalan süre için bize ilave süre verildi. Ödemelerimiz mecburen ileri tarihe ertelendi. Uzatılan süreyi kira bedeline faiz işletilerek ödeyeceğiz. 25 yılda ödeyeceğimiz tutar 22 milyar 152 milyon Euro+KDV ve ilave yolcu sayısı farkı.



YENİ PİST, YENİ TERMİNAL

Terminalimizi 120 milyon yolcuya göre planlamıştık. Şu an 85 milyon yolcuya yaklaşıyoruz. 3 pisti bitirdik. 4. doğu-batı pistini bitireceğiz. 5. piste de bir yerden başlamış olduk. Yolcu sayımız 90 milyonu geçince yeni terminal inşaatına da başlayacağız.

İstanbul Havalimanı (AA)





HAVAALANI ŞEHRİ

Havaalanı yanında Airport City gibi yatırımlar planlıyoruz. İş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık. Yıl sonunda 1000 yataklı bir otel açıyoruz, işletmecisi Hilton olacak.



İSTANBUL BELEDİYESİ İLE İŞLER

Yerel seçimler, işlerimizi etkilemedi. Mevcut sözleşmelerimize ilave olarak verilen işler oldu. İş yaparken bizim önceliğimiz hizmet etmektir. Yapıyorsak en iyisini yapma gayretinde oluruz. İstanbul'a her daim hizmet etmekten gurur duyarız.



KUZEY MARMARA OTOYOLU

KMO İstanbul'un aort damarı. Bu otoyolda dünyada benzeri olmayan 33 kilometre, 4 şeritli tünel başta olmak üzere toplam 8 tünel, 42 viyadük, 158 köprü, 167 alt/ üst geçit yaptık. 2029 ve 2030 yılında işletme süresi bitecek ve devletimize devredeceğiz. Projeyi, devlet yapmaya kalksaydı 12-13 milyar dolara mal olacaktı ve uzun süre alacaktı.

Kuzey Marmara (AA) TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA BİZ DE GÜÇLÜ OLURUZ

TürKİye güçlü olursa biz de güçlü oluruz, Türkiye büyürse biz de büyürüz. Ülkemizin menfaatini ticari menfaatlerimizin üzerinde tutarız. Zor projelere girdik. Bu özgün işler bilgi, insan kaynağı ve teknolojik deneyim istiyor ama en önemlisi cesaret ve teşebbüs ruhu gerektiriyor. Biz, uluslararası sermaye ile rekabet ediyoruz. Milli sermaye ve doğru iş yapan kim olursa bizim yatırım ortağımızdır. Örneğin Romanya'da Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı inşaatını yapıyoruz. International Holding Company ile kurduğumuz stratejik ortaklıkla 5 yılda 5 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz. 1 KURUŞ VERGİ BORCUMUZ YOK

Devlete 1 kuruş vergi borcumuz yok, tarafımıza bir vergi affı da söz konusu değil. Türkiye'nin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz. Vergi istisnası denen iddia Ticaret Bakanlığı'nın mevzuatına göre herkese uygulanan bir konu. Hangi durumlarda şirketlere indirim ya da muafiyet uygulanıyor, bakanlığın sitesinde görürsünüz. Yani, binlerce şirket bundan faydalanıyor. Karapınar GES henüz tamamlanmamış ve hiç para kazanmamışken 239 milyon TL kurumlar vergisi ödedik. Deprem sonrası konulan ek vergilerden dolayı yaklaşık 1 milyar lira deprem vergisi yatırdık.

Karapınar GES (AA)

TÜRKİYE İÇİN İLKLERİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Babam merhum Mehmet Kalyoncu'nun müteahhit olarak başladığı faaliyetleri ağabeylerim merhum Ahmet ve Hasan Kalyoncu ile 1974'te Kalyon İnşaat çatısı altında sürdürmeye devam ettik. 80 yılda, 16.000 konut, 2000 yataklı hastane ve sağlık tesisi, 680 km otoyol, 664 km raylı sistem, 200 kilometre metro hattı, 42 kilometre metrobüs hattı, 1200 km su boru hattı, 1000 km doğalgaz boru hattı, 5600 megavat yenilenebilir enerji portföyü, 2 GW kapasiteli yerli güneş paneli üretim fabrikası, 2478 MW GES, 720 MW RES, 343 MW HES kurulumu gerçekleştirdik. Biz ilkleri yapmaya çalışıyor, Türkiye'de olmayan teknolojileri getiriyoruz. Ankara'da kurduğumuz 350 milyon dolarlık Kalyon PV böyle bir yatırım. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN