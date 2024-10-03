TÜİK Ekim ayı kira zammı hesaplama 2024! TEFE ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut kirası kaç TL oldu?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim 2024 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

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EKİM AYI KİRA ZAMMI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Ekim ayı kira artış oranı da enflasyon oranlarının açıklanması ile hesaplanacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.