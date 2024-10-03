TÜİK Ekim ayı kira zammı hesaplama 2024! TEFE ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut kirası kaç TL oldu?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim 2024 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim 2024 kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.
EKİM AYI KİRA ZAMMI 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Ekim ayı kira artış oranı da enflasyon oranlarının açıklanması ile hesaplanacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI ÖRNEĞİ
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 64.91
Kira zam bedeli: 6.491 TL
Zamlı kira bedeli: 16.491 TL
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'ninortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00'ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.