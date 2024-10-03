Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekare çölü güneş paneli denizi yaptık

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurduğu Konya Karapınar'daki muhteşem tesiste, holdingin 80 yıllık yolculuğunu anlattı. "Matrahsız vergi beyannamem, 1 lira vergi borcum yoktur" diyen, "Devletimiz ne kadar büyük olursa biz de o kadar büyürüz" düsturu ile hareket ettiklerini belirten Kalyoncu, şu bilgileri verdi:

KARAPINAR GES: Karapınar Güneş Enerjisi Santralimiz 1.12 milyar dolarlık proje. Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali. 20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Santral, yılda 3 milyar kilowatt saat elektrik üretiyor. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI: İstanbul Havalimanı ülkemize kazandırdığımız büyük bir marka. Günlük uçuş sayısı açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı. 10 milyar 250 milyon euroluk yatırımın 8 milyar eurosunu kredi ve öz kaynaklarımızla devlet bütçesinden bir lira çıkmadan yaptık.

YENİ PİST, YENİ TERMİNAL:Terminalimizi 120 milyon yolcuya göre planlamıştık. Şu an 85 milyon yolcuya yaklaşıyoruz. 3 pisti bitirdik. 4. doğu-batı pistini bitireceğiz. 5. piste de bir yerden başlamış olduk.

HAVAALANI ŞEHRİ: Havaalanı yanında Airport City gibi yatırımlar planlıyoruz. İş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık.

KUZEY MARMARA OTOYOLU: Bu otoyol aort damarı. Dünyada benzeri olmayan 33 km 4 şeritli tünel başta olmak üzere toplam 8 tünel, 42 viyadük, 158 köprü, 167 alt/üst geçit yaptık. 2029 ve 2030 yılında işletme süresi bitecek ve devletimize devredeceğiz. Projeyi devlet yapmaya kalksaydı 12-13 milyar dolara mal olacaktı.

VERGİ VE TEŞVİK AÇIKLAMASI

Devlete 1 kuruş vergi borcumuz yok, tarafımıza bir vergi affı da söz konusu değil. Türkiye'nin en çok vergi veren şirketlerinden biriyiz. Vergi istisnası denen iddia Ticaret Bakanlığı'nın mevzuatına göre herkese uygulanan bir konu. Binlerce şirket bundan faydalanıyor. Karapınar GES henüz tamamlanmamış ve hiç para kazanmamışken 239 milyon TL kurumlar vergisi ödedik. Deprem sonrası konulan ek vergilerden dolayı yaklaşık 1 milyar lira deprem vergisi yatırdık.

İŞ FELSEFESİ

Türkiye güçlü olursa biz de güçlü oluruz, Türkiye büyürse biz de büyürüz. Ülkemizin menfaatini ticari menfaatlerimizin üzerinde tutarız. Zor projelere girdik. Bu özgün işler bilgi, insan kaynağı ve teknolojik deneyim istiyor ama en önemlisi cesaret ve teşebbüs ruhu gerektiriyor. Biz, uluslararası sermaye ile rekabet ediyoruz. Milli sermaye ve doğru iş yapan kim olursa bizim yatırım ortağımızdır. Örneğin Romanya'da Avrupa'nın en büyük doğalgaz boru hattı inşaatını yapıyoruz. International Holding Company ile kurduğumuz stratejik ortaklıkla 5 yılda 5 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz.