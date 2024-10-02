Piyasalarda "füze" etkisi! İslam Memiş "fırsat" diyerek açıkladı

ALTIN ETKİLENMEDİ
İran'ın misillemesinin borsa ve petrol fiyatları üzerindeki etkileri görülüyor. BIST 100 endeksi gün ortasında 9.207 puan seviyesinde, satışlar devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 75,5 dolara yükseldi. Misilleme haberleri petrol fiyatlarını ve borsaları etkilerken, altın gibi değerli emtialarda aynı etki görülmedi. Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu gerginliğin de normalleşmesini bekleyerek agresif bir tepki vermedi.
Altın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
DOLAR DEĞER KAZANDI
Döviz piyasasına bakıldığında, dolar kuru 34 lira 22 kuruş seviyesine yükseldi. Bunun nedeni, Euro/dolar paritesinin 1,5 puan düşmesi ve Euro'nun değer kaybetmesiydi. Ayrıca, uluslararası piyasalarda dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine çıkarak tüm dünyada değer kazandı.
BORSA İÇİN UYARI
Borsa tarafında ise alım fırsatlarının olduğunu düşünüyoruz. Borsadaki düşüşler savaş gerginliğinde korku ve paniğe neden olmamalı, aksine alım fırsatları oluşturabilir. Orta ve uzun vadeli plan yapmak önemlidir ve borsa tarafında fazla kaygılı değiliz."
PİYASALARDA SON DURUM
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