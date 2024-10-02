Piyasalarda "füze" etkisi! İslam Memiş "fırsat" diyerek açıkladı

Altın fiyatlarındaki beklenen sert yükselişin gerçekleşmediğini belirten İslam Memiş borsa yatırımcısına kritik bir uyarı yaptı.

A Haber'e konuşan İslam Memiş şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki tansiyonun artması ve sürekli gelen yeni haberler küresel piyasalarda belirsizliği ve tedirginliği artırıyor, yatırım araçlarında dalgalanmalara neden oluyor. İran'ın misillemesiyle altın fiyatlarında büyük artışlar ve yeni rekorlar bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda ons altın 2.653 dolar seviyesinde. Piyasalar, Orta Doğu'daki bu gerginliğin normalleşmesini istiyor ve bu nedenle çok agresif tepki vermiyor.