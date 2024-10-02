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Piyasalarda "füze" etkisi! İslam Memiş "fırsat" diyerek açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu'da tansiyonun artmaya devam etmesiyle küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizliğin sürdüğünü belirtti. İran’ın İsrail'e misilleme yapmasına karşın altın fiyatlarındaki beklenen sert yükselişin gerçekleşmediğini belirten İslam Memiş borsa yatırımcısına kritik bir uyarı yaptı. İşte İslam Memiş'in o uyarıları ve piyasalardaki son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:43 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:05
Piyasalarda füze etkisi! İslam Memiş fırsat diyerek açıkladı

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İsrail'in bölgede estirdiği teröre İran fırlattığı "füzelerle" karşılık verdi. Bölgede tansiyon yükselirken gözler altın dolar ve euroya çevrildi

İSLAM MEMİŞ PİYASAYI DEĞERLENDİRDİ
Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu'da tansiyonun artmaya devam etmesiyle küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizliğin sürdüğünü belirtti.

Altın fiyatlarındaki beklenen sert yükselişin gerçekleşmediğini belirten İslam Memiş borsa yatırımcısına kritik bir uyarı yaptı.

A Haber'e konuşan İslam Memiş şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki tansiyonun artması ve sürekli gelen yeni haberler küresel piyasalarda belirsizliği ve tedirginliği artırıyor, yatırım araçlarında dalgalanmalara neden oluyor. İran'ın misillemesiyle altın fiyatlarında büyük artışlar ve yeni rekorlar bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Şu anda ons altın 2.653 dolar seviyesinde. Piyasalar, Orta Doğu'daki bu gerginliğin normalleşmesini istiyor ve bu nedenle çok agresif tepki vermiyor.

Dolar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Dolar (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, piyasalarda jeopolitik gerilimlerin zamanla normalleştiği bir tablo görüyoruz. Artık ABD'deki ekonomik verilere daha çok odaklanılmış durumda. Örneğin, bu hafta Cuma günü ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

ALTIN ETKİLENMEDİ
İran'ın misillemesinin borsa ve petrol fiyatları üzerindeki etkileri görülüyor. BIST 100 endeksi gün ortasında 9.207 puan seviyesinde, satışlar devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 75,5 dolara yükseldi. Misilleme haberleri petrol fiyatlarını ve borsaları etkilerken, altın gibi değerli emtialarda aynı etki görülmedi. Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi bu gerginliğin de normalleşmesini bekleyerek agresif bir tepki vermedi.

Altın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Altın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

DOLAR DEĞER KAZANDI
Döviz piyasasına bakıldığında, dolar kuru 34 lira 22 kuruş seviyesine yükseldi. Bunun nedeni, Euro/dolar paritesinin 1,5 puan düşmesi ve Euro'nun değer kaybetmesiydi. Ayrıca, uluslararası piyasalarda dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine çıkarak tüm dünyada değer kazandı.

BORSA İÇİN UYARI
Borsa tarafında ise alım fırsatlarının olduğunu düşünüyoruz. Borsadaki düşüşler savaş gerginliğinde korku ve paniğe neden olmamalı, aksine alım fırsatları oluşturabilir. Orta ve uzun vadeli plan yapmak önemlidir ve borsa tarafında fazla kaygılı değiliz."

PİYASALARDA SON DURUM

Altın

Dolar

Euro

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