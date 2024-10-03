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Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi paketi gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden çıktığını açıkladı. Şimşek, yeni yasama döneminde vergi oranlarına dönük bir paketin olmayacağını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Bakan Şimşek açıkladı: Yeni vergi paketi gelecek mi?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto vergilerinin gündemlerinden çıktığını açıkladı. Şimşek, yeni yasama döneminde vergi oranlarına dönük bir paketin olmayacağını ifade etti.

OVP'de yer alan hedefler ve büyüklüklerin tutarlılığına işaret eden Şimşek, "İş alemi OVP'yi kendilerine rehber almalı" dedi. Şimşek, bugüne kadar harcama disiplini ve tasarruf tedbirleriyle 814 milyar liralık tasarruf sağlandığı bilgisini verdi. Enflasyonla mücadelede mevcut maliye politikasının güçlü şekilde devrede olduğunun altını çizen Şimşek, para politikasının gecikmeli etkisinin devreye gireceği 2025 yılında enflasyonda baz etkisi ötesinde kalıcı bir düşüş sağlanacağını aktardı.

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