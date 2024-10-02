Dar gelirliye konut imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.

Bir soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceği müjdesini verdi. Şimşek, şunları kaydetti: "Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak." Tasarruf tedbirlerine vurgu yapan Şimşek, lojman yerine kiraya çıkıp oturan bürokratların kira ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin olarak da mevcut mevzuatı hatırlatarak kamu personeline herhangi bir kira ödemesinin yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.