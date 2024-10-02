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Bakan Kacır’dan Chery açıklaması: Yatırım için son basamaklara geldik

BYD’nin 2026’da üretime başlayacağını belirten Bakan Kacır, ‘Chery ile yatırım için son basamaklara geldik’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Bakan Kacır’dan Chery açıklaması: Yatırım için son basamaklara geldik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin Türkiye'deki yatırımında üretime 2026'da başlayacağını belirterek, "BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgemizde yer tahsis sürecini tamamladı, fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularını gerçekleştirdi, bu başvurular en hızlı şekilde değerlendirilecek, sonuçlandırılacak" dedi. Chery ile de geçen yıl sonundan beri sıkı bir iletişim ve diyalog halinde olduklarını aktaran Kacır, "O yatırım için de son basamaklara geldik. Hedefimiz, orada da neticeye erişebilmek. Gerek Chery ile gerek başka markalarla Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAYRAKTAR TB3 VE ANKA-3 HAVALANIYOR
2-6 Ekim 'de Adana'da gerçekleşecek Teknofest ile ilgili de Kacır, "Bu yıl Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini Teknofest'te yapacak. Teknofest gökyüzünde muazzam bir gösteri sahnesi. Türkiye'nin milli kanatları KIZILELMA, Akıncı, TB2, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Atak muazzam gösteriler gerçekleştiriyor. Bunun yanında Türk yıldızları, Solo Türk yine muazzam gösterilerle ve yankısı çok geniş coğrafyaya yayılarak Teknofest'i zenginleştiriyor" dedi.

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