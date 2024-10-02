Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Ekim ayında altın fiyatları ne olacak?

PİYASALARDA ALTININ GELECEĞİ NE OLACAK?

Analistler altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dalgalı seyrini sürdürebileceğini öngörüyor. Fed'in faiz indirimi sinyali vermesi durumunda altının yeniden yükselişe geçebileceği belirtiliyor. Ancak kısa vadede dolara olan talebin yüksek olması altın fiyatlarının üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebilir. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD verilerine odaklanmış durumda çünkü bu veriler altının yönü açısından belirleyici olacak.

Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasında büyük önem taşıyor. Özellikle ABD işgücü piyasasındaki gelişmelerin altın üzerindeki etkisi, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam edecek.