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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Ekim ayında altın fiyatları ne olacak?

Son günlerde yaşanan gerilimler finansal piyasalarda önemli dalgalanmalara neden oldu. İsrail’in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran’dan gelen füze saldırıları küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı. Doların güçlenmesi ise altın fiyatları üzerinde baskı yaratarak değer kaybına yol açtı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Ekim ayında altın fiyatları yükselecek mi? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:41 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:41
Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Ekim ayında altın fiyatları ne olacak?

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Doların yükselişiyle birlikte ons altın güne 2663 dolardan başladı. Ancak gün içinde 2644 dolara kadar gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti. Şu sıralar 2653 dolardan işlem gören ons altın küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve dolara olan talep nedeniyle düşüş eğiliminde.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Analistler doların güç kazanmasının altının kısa vadede zayıflamasına neden olduğunu belirtiyor. Bu hafta altın fiyatları için önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar piyasalarda yakından takip ediliyor.

Fed'in işgücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller faiz politikasını doğrudan etkileyeceği için altın fiyatları üzerinde kritik bir rol oynayacak. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilere paralel gelmesi ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş yaşanabileceği algısını güçlendirebilir. Ancak beklentilerin çok altında veya üstünde gelen bir veri, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatarak altına olan talebi artırabilir.

PİYASALARDA ALTININ GELECEĞİ NE OLACAK?

Analistler altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dalgalı seyrini sürdürebileceğini öngörüyor. Fed'in faiz indirimi sinyali vermesi durumunda altının yeniden yükselişe geçebileceği belirtiliyor. Ancak kısa vadede dolara olan talebin yüksek olması altın fiyatlarının üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebilir. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD verilerine odaklanmış durumda çünkü bu veriler altının yönü açısından belirleyici olacak.

Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasında büyük önem taşıyor. Özellikle ABD işgücü piyasasındaki gelişmelerin altın üzerindeki etkisi, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam edecek.

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