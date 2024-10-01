TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak? TURPS TÜPRAŞ ne kadar temettü verecek?

TÜPRAŞ yatırımcılarına yönelik temettü ödemeleriyle ilgili detayları açıkladı. Şirket, geçtiğimiz aylarda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2023 hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımına karar verildiğini duyurmuştu. Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödeme takvimi de nihayet netleşti.
2024 TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Şirketin KAP'a bildirdiği açıklamaya göre, temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Kâr paylarının yatırımcıların hesaplarına geçeceği tarih ise 1 Ekim 2024 olarak belirlendi. Bu tarihler, Tüpraş hissedarları için önemli bir dönüm noktası olacak.
HİSSE BAŞI DAĞITILACAK TEMETTÜ MİKTARI NE KADAR?
Tüpraş, 2023 yılı net kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 TL temettü dağıtma kararı aldı. Yapılan açıklamada, ortaklara toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü ödeneceği belirtildi. Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre yapılan hesaplamalara göre, 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net ise 10,7432257 TL (%1.074,32) temettü ödemesi yapılacak.