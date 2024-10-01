TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak? TURPS TÜPRAŞ ne kadar temettü verecek?

TEMETTÜ NEDİR VE KAÇ KEZ ÖDENİR?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın, hissedarlarına dağıtılmasını ifade eder. Tüpraş gibi büyük şirketler genellikle yılda bir kez temettü ödemesi gerçekleştirirler. Ancak, bazı şirketler yıl içerisinde iki veya dört kez temettü dağıtma kararı da alabilir. Temettü miktarı, şirketin yıllık kârına ve yönetim kurulunun aldığı karara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.