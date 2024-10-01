SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak? TURPS TÜPRAŞ ne kadar temettü verecek?

TÜPRAŞ 2023 yılı hesap dönemi kâr payı dağıtımı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuru doğrultusunda yatırımcıların merakla beklediği temettü ödeme tarihi ve miktarı resmiyet kazandı. Peki, TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak? TURPS TÜPRAŞ ne kadar temettü verecek? İşte haberin detayı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:28
TÜPRAŞ temettü ne zaman yatacak? TURPS TÜPRAŞ ne kadar temettü verecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TÜPRAŞ yatırımcılarına yönelik temettü ödemeleriyle ilgili detayları açıkladı. Şirket, geçtiğimiz aylarda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2023 hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımına karar verildiğini duyurmuştu. Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödeme takvimi de nihayet netleşti.

2024 TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şirketin KAP'a bildirdiği açıklamaya göre, temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Kâr paylarının yatırımcıların hesaplarına geçeceği tarih ise 1 Ekim 2024 olarak belirlendi. Bu tarihler, Tüpraş hissedarları için önemli bir dönüm noktası olacak.

HİSSE BAŞI DAĞITILACAK TEMETTÜ MİKTARI NE KADAR?

Tüpraş, 2023 yılı net kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 TL temettü dağıtma kararı aldı. Yapılan açıklamada, ortaklara toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü ödeneceği belirtildi. Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre yapılan hesaplamalara göre, 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net ise 10,7432257 TL (%1.074,32) temettü ödemesi yapılacak.

TEMETTÜ NEDİR VE KAÇ KEZ ÖDENİR?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın, hissedarlarına dağıtılmasını ifade eder. Tüpraş gibi büyük şirketler genellikle yılda bir kez temettü ödemesi gerçekleştirirler. Ancak, bazı şirketler yıl içerisinde iki veya dört kez temettü dağıtma kararı da alabilir. Temettü miktarı, şirketin yıllık kârına ve yönetim kurulunun aldığı karara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullah’tan karşı atak
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Başka Türkiye yok çıkışı! | BM’ye İsrail tepkisi | CHP ve medyasına Sinan Ateş resti
İsrailli yerleşim hareketi Uri Tzafon’dan Lübnan’da ilhak reklamı! Köylere İbranice isim 80 bin dolara ev
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş emekli maaşı ve çalışma saatleri açıklaması!
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla bugün başlayacak! Gündem yeni anayasa
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
Banu Çelen olayı nedir? Nikahsız düğün yaptılar! Çok sayıda çocuğu olduğu ortaya çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı: Kedi gibisiniz
Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarında son durum! Tekneler botlar radar cihazları...
İsrail’in ölüm dron’ları Beyrut semalarında! Lübnan’da zoraki göç:1 milyon kişi yerlerinden edildi
New York Belediye Başkanı Eric Adams karşı davaya hazırlanıyor! Türk iş insanı iddiaları tek tek açıkladı
ÖZEL | Nesyri’den kötüsü yok! Fenerbahçe taraftarını kahreden rakamlar
Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA