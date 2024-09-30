Tam altın parasına hemen teslim! Milli Emlak’tan 17.000 TL’ye 564,97 m² arsa!

Ev sahibi olmanın zorlaştığı günümüzde vatandaşlar alternatif yatırımlar arayışına girdi. Arsa yatırımı yükselen fiyatlarla birlikte yeniden popüler hale gelirken devlet de bu alanda önemli bir adım attı ve hazineye ait atıl araziler uygun fiyatlarla satışa sunuldu.
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Hazine arazileri uygun fiyatlarla satışta!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılan ekspertiz çalışmaları sonucunda yeni arsa değerlerini belirledi. Beklenen satış duyuruları hızla yayımlanırken Milli Emlak'a ait hazine arazileri adeta kapış kapış satılıyor. Özellikle düşük fiyatlarla sunulan arsalar yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor.
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Başvurular ve ihale süreci nasıl ilerliyor?
Milli Emlak'tan arsa almak isteyenler resmi web sitesi üzerinden ilan edilen il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. Tüm duyurular Milli Emlak GOV TR üzerinden takip edilebilirken arsalar ihale yöntemiyle satışa sunulacak. İhalelerde en yüksek teklifi veren kişi arsayı satın alma hakkını elde edecek. Ödeme seçenekleri ise peşin ya da taksitli olarak sunuluyor.