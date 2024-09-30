Tam altın parasına hemen teslim! Milli Emlak’tan 17.000 TL’ye 564,97 m² arsa!

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Öte yandan bu süreç hem yatırımcılar hem de ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor. Hazine arazileri uygun fiyatlarla elde edilebileceği için gelecekte değer kazanma potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.