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BOTAŞ doğal gazda ekim tarifesini açıkladı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim ayından itibaren mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:18
BOTAŞ doğal gazda ekim tarifesini açıkladı!

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BOTAŞ doğal gazda ekim tarifesini açıkladı. (AA)BOTAŞ doğal gazda ekim tarifesini açıkladı. (AA)

EKİM AYI DOĞAL GAZ FİYATLARI BELLİ OLDU
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

BOTAŞ doğal gazda ekim tarifesini açıkladı. (AA)BOTAŞ doğal gazda ekim tarifesini açıkladı. (AA)

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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