KKM’de düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 51.1 milyar dolar seviyesine geriledi. TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin Ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi Ağustos'ta 6.1 milyar dolar gerileyerek 57.1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi. Türk lirası KKM stok bakiyesi de Ağustos'ta 4 milyar lira azalışla 7.9 milyar liradan 3.9 milyar liraya düştü.

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