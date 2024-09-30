Rekabet Kurulu’ndan 8 ayda 127 bin kişiye 1 milyar 218 milyon ceza

Balkan Rekabet Platformu Kuruluş Toplantısı (İHA)
8 AYDA 127 BİN KİŞİYE 1 MİLYAR 218 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI
Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak regülasyon, düzenleme görevimiz kapsamında yaptığımız mevzuat değişikliklerinin yanında denetim görevimizi de hiç ihmal etmeden yapıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız iç ticaret birimlerince 2023 yılında 55 bin 772 gerçek ve tüzel kişiye 1,5 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Bu yılın ilk 8 ayında ise 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Rekabet Kurumu da rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetlere karşı yoğun bir denetimde bulunmaktadır. Rekabet Kurumu'nun; gerek kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere, gerekse hakim durumu kötüye kullanma çabalarına karşı önleyici yetkileri vardır. Kurumun sektörlere yönelik denetimleri sonucunda 2023 yılında 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Kurum, bu yılın ilk 8 ayında ise toplam 142 firmaya 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiş bulunmaktadır" diye konuştu.
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"AÇIK VE ADİL PAZARLAR OLUŞTURMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ"
Bolat, "Bilindiği üzere, Balkan coğrafyası, Asya-Avrupa ve Akdeniz arasında köprü görevi görmesi bakımından tarih boyunca hem dünya siyasetinin hem de ticaretin ana merkezlerinden biri olmuştur. Bu önemli jeostratejik konum, birçok alanda olduğu gibi, rekabet düzenlemeleri ve hukuku alanında da bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini çok önemli hale getirmektedir. Bu anlayışla, dokuz Balkan ülkesi arasında tesis edilen Balkan Rekabet Platformu ile hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmayı ve herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.
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"ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise konuşmasında, "Rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar yapabilir, projeler geliştirilebiliriz. Birbirimize destek olabilir, birbirimizin deneyimlerinden öğrenebilir, gücümüzü ve etkinliğimizi arttırabiliriz. Biz Rekabet Kurumu olarak, işbirliğimizin geliştirilmesi için verebileceğimiz tüm katkıyı sağlamak istiyoruz. Kurumlarımız arasında tesis edilecek bir iş birliğinin hem ülkelerimizde hem de bölgemizde rekabet koşullarının ve rekabet kültürünün güçlendirilmesine hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.