Rekabet Kurulu’ndan 8 ayda 127 bin kişiye 1 milyar 218 milyon ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (İHA)

"TÜKETİCİYİ KORUMA ANLAMINDA DA ÖNEMLİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Platformun kuruluş toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası ticaret alanında bir yandan korumacılık eğiliminde artış gözlenirken, diğer yandan ise rekabeti sınırlayan ve yerli sanayilere zarar veren haksız ticari uygulamaların arttığı görülmektedir. Rekabet kurallarını ihlal eden ve adil piyasa yapısını bozucu faaliyetleri doğuran bu ortam, rekabet hukukunun ve mekanizmasının işlerliğine yönelik regülasyonların, düzenlemelerin önemini açıkça ortaya koymuştur. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreçte adil ve etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının tesisi için hem düzenlemeler hem de denetim anlamında yoğun bir çaba göstermekteyiz. Rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdik. İç ticareti düzenleme anlamında; şirketler hukuku ile perakende ticarete ilişkin mevzuatlarda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu çerçevede, otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında 'Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği' yürürlüğe soktuk. Emlak sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında ise Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EİDS) yetki doğrulma uygulamasını 15 Eylül itibarıyla devreye aldık. Ayrıca; sebze ve meyve ticareti ile lisanslı depoculuk alanlarında da bazı mevzuat düzenlemeleri yaptık. Bu süreçte, nihai tüketiciyi koruma anlamında da önemli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildi. 29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklikle de fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları da büyük ölçüde artırıldı" ifadelerini kullandı.