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Rekabet Kurulu'ndan 8 ayda 127 bin kişiye 1 milyar 218 milyon ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Balkan Rekabet Platformu 1'inci Toplantısı'nda konuştu. Bolat, “Rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdik. Rekabet Kurumu'nun; gerek kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere, gerekse hakim durumu kötüye kullanma çabalarına karşı önleyici yetkileri vardır. Kurum, sektörlere yönelik denetimleri sonucunda bu yılın ilk 8 ayında toplam 142 firmaya 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiş bulunmaktadır" dedi.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:27
Rekabet Kurulu’ndan 8 ayda 127 bin kişiye 1 milyar 218 milyon ceza

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Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde, Rekabet Kurumu'nun (RK) organizasyonunu üstlendiği Balkan Rekabet Platformu Kuruluş Toplantısı düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı tebrik mesajı ilettiği toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

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Programda ayrıca Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan rekabet otoriteleri temsilcileri de yer aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (İHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (İHA)

"TÜKETİCİYİ KORUMA ANLAMINDA DA ÖNEMLİ MEVZUAT DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Platformun kuruluş toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası ticaret alanında bir yandan korumacılık eğiliminde artış gözlenirken, diğer yandan ise rekabeti sınırlayan ve yerli sanayilere zarar veren haksız ticari uygulamaların arttığı görülmektedir. Rekabet kurallarını ihlal eden ve adil piyasa yapısını bozucu faaliyetleri doğuran bu ortam, rekabet hukukunun ve mekanizmasının işlerliğine yönelik regülasyonların, düzenlemelerin önemini açıkça ortaya koymuştur. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreçte adil ve etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının tesisi için hem düzenlemeler hem de denetim anlamında yoğun bir çaba göstermekteyiz. Rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetleri engellemek için önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdik. İç ticareti düzenleme anlamında; şirketler hukuku ile perakende ticarete ilişkin mevzuatlarda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu çerçevede, otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında 'Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği' yürürlüğe soktuk. Emlak sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında ise Elektronik İlan Denetleme Sistemi (EİDS) yetki doğrulma uygulamasını 15 Eylül itibarıyla devreye aldık. Ayrıca; sebze ve meyve ticareti ile lisanslı depoculuk alanlarında da bazı mevzuat düzenlemeleri yaptık. Bu süreçte, nihai tüketiciyi koruma anlamında da önemli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildi. 29 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklikle de fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları da büyük ölçüde artırıldı" ifadelerini kullandı.

Balkan Rekabet Platformu Kuruluş Toplantısı (İHA)Balkan Rekabet Platformu Kuruluş Toplantısı (İHA)

8 AYDA 127 BİN KİŞİYE 1 MİLYAR 218 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak regülasyon, düzenleme görevimiz kapsamında yaptığımız mevzuat değişikliklerinin yanında denetim görevimizi de hiç ihmal etmeden yapıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız iç ticaret birimlerince 2023 yılında 55 bin 772 gerçek ve tüzel kişiye 1,5 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Bu yılın ilk 8 ayında ise 127 bin gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 218 milyon lira idari para cezası kesilmiştir. Rekabet Kurumu da rekabeti sınırlayıcı ve piyasa yapısını bozucu faaliyetlere karşı yoğun bir denetimde bulunmaktadır. Rekabet Kurumu'nun; gerek kartel oluşumu ve rekabet bozucu eylemlere, gerekse hakim durumu kötüye kullanma çabalarına karşı önleyici yetkileri vardır. Kurumun sektörlere yönelik denetimleri sonucunda 2023 yılında 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Kurum, bu yılın ilk 8 ayında ise toplam 142 firmaya 4 milyar 840 milyon lira idari para cezası kesmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

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"AÇIK VE ADİL PAZARLAR OLUŞTURMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ"

Bolat, "Bilindiği üzere, Balkan coğrafyası, Asya-Avrupa ve Akdeniz arasında köprü görevi görmesi bakımından tarih boyunca hem dünya siyasetinin hem de ticaretin ana merkezlerinden biri olmuştur. Bu önemli jeostratejik konum, birçok alanda olduğu gibi, rekabet düzenlemeleri ve hukuku alanında da bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini çok önemli hale getirmektedir. Bu anlayışla, dokuz Balkan ülkesi arasında tesis edilen Balkan Rekabet Platformu ile hem bölgesel hem de küresel ekonomi ve rekabet politikalarının gelişimine katkıda bulunmayı ve herkese fayda sağlayacak açık ve adil pazarlar oluşturmayı hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

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"ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise konuşmasında, "Rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar yapabilir, projeler geliştirilebiliriz. Birbirimize destek olabilir, birbirimizin deneyimlerinden öğrenebilir, gücümüzü ve etkinliğimizi arttırabiliriz. Biz Rekabet Kurumu olarak, işbirliğimizin geliştirilmesi için verebileceğimiz tüm katkıyı sağlamak istiyoruz. Kurumlarımız arasında tesis edilecek bir iş birliğinin hem ülkelerimizde hem de bölgemizde rekabet koşullarının ve rekabet kültürünün güçlendirilmesine hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.

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