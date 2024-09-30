25 ilde TOKİ arsa satışı ne zaman 2024? TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? Açık artırma tarihleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılına damgasını vuracak büyük bir arsa satışına hazırlanıyor. 25 farklı ilde yer alan toplam 379 arsa, açık artırma yöntemiyle alıcıların beğenisine sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılına damgasını vuracak büyük bir arsa satışına hazırlanıyor. 25 farklı ilde yer alan toplam 379 arsa, açık artırma yöntemiyle alıcıların beğenisine sunulacak.
TOKİ ARSA SATIŞI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 379 arsayı satışa sunacak. 25 ilde 379 arsa için açık artırma, 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?
Muhammen bedeli 17 milyar 870 milyon 522 bin 619 lira olan yaklaşık 5 milyon 926 bin 699 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 379 arsa açık artırmayla satılacak.
ÖDEME PLANI
Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.