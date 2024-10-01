O tarihte İslam Memiş altın fiyatının kaç para olacağını duyurdu: İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

"Altın Altın Çağını Yaşıyor"
İslam Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu: "Altının fiyatına değil, miktarına odaklanın."
İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı
22 Ayar Altın TL/Gr 2.744,74 2.911,30
18 Ayar Altın TL/Gr 2.118,42 2.118,70
14 Ayar Altın TL/Gr 1.630,30 2.481,68
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 48.276,58 49.057,32
Kapalıçarşı Beşli Altın 97.760,07 99.685,44
Gremse Altın 48.276,58 49.389,61
Ata Altın 19.914,09 20.420,41
Tam Altın 19.310,63 19.695,43
Külçe Altın ($) 88.450,00 88.500,00
Has Altın 2.887,43 2.887,82
Hamit Altın 19.651,47 19.908,95
Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
İslam Memiş, altın yatırımcılarının küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Faiz politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik göstergelerin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Özellikle merkez bankalarının kararlarının ve uluslararası piyasalardaki hareketlerin izlenmesinin önemine değindi.
Not: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir. İslam Memiş'in kendi düşünceleridir.