O tarihte İslam Memiş altın fiyatının kaç para olacağını duyurdu: İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da 3.000 TL seviyesini aşmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcıları için 2024 sonu beklentilerini paylaşırken, piyasalardaki gelişmeleri analiz etti.

Küresel Belirsizlikler Altını Destekliyor İslam Memiş, Ortadoğu'da devam eden savaşların ve yaklaşan ABD seçimlerinin yarattığı belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı doğru baskıladığını belirterek, "Mükemmel fırtına adı altında bir resesyon endişesi de var.