Yabancı yatırımcının yönünü Türkiye’ye çevirdi! Net rezervler 12 milyar dolar arttı





Rezervlerde son 2 haftada yaşanan artış 9 milyar 631 milyon dolar oldu. Rezervlerde 29 Mart 2024'ten bu yana ise 33 milyar 266 milyon dolara ulaştı. Brüt rezevlerde 26 Mayıs 2023'ten bu yana yaşanan artış ise 57.9 milyar dolar oldu.



12 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Swap hariç rezervlerdeki toparlanma da sürdü. 20 Eylül haftası itibariyle swap hariç net rezervler 26.5 milyar dolardan 29.9 milyar dolarla 5.5 yılın zirvesine yükseldi.



Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre; son iki haftada swap hariç net rezervlerdeki artış 12 milyar dolar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezervler geçen yılın mayıs ayına göre 90.5 milyar dolar arttı. Mayıs 2023'te 0.71 olan rezerv yeterliliği, uluslararası tanıma göre eşik değeri aşarak, Eylül 2024 itibarıyla 1.01'e ulaştı.





İLGİ ARTTI

Türk varlıklara ilgi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen hafta uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği tahvil ihracına da yansıdı. Dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilde ihraç tutarı 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



İhraç edilen 3.5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1.85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmı nakit finansman olarak temin edildi.



Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi.



Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 36'sı Birleşik Krallık, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Türkiye, yüzde 4'ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. 2024'te uluslararası piyasalarına 10.5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edildi.





TL'YE GEÇİŞ SÜRÜYOR

Bankacılık sisteminde de TL mevduata geçiş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 20 Eylül haftasında 30.4 milyar TL düşüşle 1.53 trilyon TL'ye geriledi.



Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı düşüşü görüldü. Söz konusu haftada TL mevduatın büyüklüğü 11 trilyon lirayı geçti. TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 62 olurken, kur korumalının toplamdaki payı yüzde 8.6'ya geriledi. TL mevduatta 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 2.3 trilyon lirayı geçti.





BORSADA 4 HAFTA SONRA ALIM

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da da 4 hafta sonra net alıma döndü. TCMB verilerine göre yabancılar 13-20 Eylül haftasında borsada 96.1 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancılar borsada en son 23 Ağustos haftasında net alım gerçekleştirmişti.



Yabancıların hisse senedi stoku 33.6 milyar dolardan 34.9 milyar dolara yükseldi. Yabancılar 2023 sonundan bu yana hisse senedinde yaklaşık 2.2 milyar dolar satış yaptı.



HSBC geçen haftaki analizinde Türkiye'de borsada yaşanan hareketlerin alım fırsatı verdiğini yazdı. Borsa İstanbul'un güçlü fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN