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TOKİ resmen duyurdu: 3+1 konut fırsatı! Aylık 8.731 TL taksit, 174.622 TL peşinat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli ailelere yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye genelinde ev sahibi olma fırsatını genişletiyor. Son projelerden biri olan Trabzon Şalpazarı Dereköy Mahallesi’ndeki 53 adet konutun satışına başlandı. Bu konutlar, özellikle uygun ödeme koşulları ve düşük peşinat imkanı ile dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 11:28
TOKİ resmen duyurdu: 3+1 konut fırsatı! Aylık 8.731 TL taksit, 174.622 TL peşinat

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TOKİ tarafından satışa çıkarılan bu proje, Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde inşa edilen 3+1 konutlardan oluşuyor. Kura yöntemiyle satılacak bu taşınmazlar, özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap ediyor. Konutlar, 180 ay vade imkanı ve uygun taksit seçenekleri ile satılacak.

TOKİ-Foto ArşivTOKİ-Foto Arşiv

Konut Tipi: 3+1

Peşinat Tutarı: 174.622 TL

Aylık Taksit: 8.731 TL'den başlayan taksitlerle

Vade Süresi: 180 aya kadar

Bu ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kura çekimi sonrasında konutlarına kavuşabilecekler.

Sözleşme Şartları Neler?

TOKİ'nin Trabzon Şalpazarı Dereköy Mahallesi projesi ile ilgili belirli sözleşme şartları bulunuyor. İşte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

1. Peşinat ve Borç Bakiyesi

Konut sahibi olmak isteyenler, tercih ettikleri peşinat miktarına göre borç bakiyelerini 120 aya varan vade seçenekleriyle ödeyebilecekler. Borç bakiyesi ve taksit tutarları, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Böylelikle, ödemeler her 6 ayda bir yenilenecek tutarlarla yapılacak.

2. İlk Taksit Ödemesi

TOKİ tarafından kura ile ev sahibi olan kişiler, sözleşme imzalama tarihinden sonraki ay itibarıyla ilk taksitlerini ödemeye başlayacaklar. İlk dönemsel artış ise 2025 yılının Ocak ayında gerçekleşecek. Bu artış, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş zam oranına göre yapılacak.

3. Konut Değişikliği (Becayiş) İmkanı

Kura sonucunda konut sahibi olma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği, yani becayiş yapma hakkına sahip olacaklar. Bu sayede, daha uygun gördükleri konutlarla değişim yaparak isteklerine göre konut tercih edebilecekler.

Başvuru ve Kura Süreci Nasıl İşleyecek?

Trabzon Şalpazarı Dereköy Mahallesi'ndeki konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvurularını yapabilecekler. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. Kura yöntemiyle satış yapılacak bu projede, kura sonuçlarına göre konut sahibi olanlar sözleşme imzalayarak ödeme planına dahil edilecekler.

Uygun Fiyat ve Vade Seçenekleriyle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Bu proje, Trabzon ve çevresinde yaşayan dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle uzun vade seçenekleri ve düşük peşinat imkanı, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. 180 ay gibi uzun bir süreye yayılan ödemeler, vatandaşların aylık bütçelerine uygun taksitler ile ev sahibi olmalarını sağlıyor. Ayrıca memur maaş artış oranına bağlı olarak yapılan dönemsel güncellemeler, ekonomik koşullara uyum sağlayarak ödeme sürecini esnek hale getiriyor.

Ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlardan biri olan bu projeye başvuru şartları ve kura süreci hakkında detaylı bilgi almak için TOKİ'nin resmi internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşmak mümkün.

Daha fazla bilgi ve başvuru şartları için TOKİ'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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