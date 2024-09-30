TOKİ resmen duyurdu: 3+1 konut fırsatı! Aylık 8.731 TL taksit, 174.622 TL peşinat

TOKİ tarafından kura ile ev sahibi olan kişiler, sözleşme imzalama tarihinden sonraki ay itibarıyla ilk taksitlerini ödemeye başlayacaklar. İlk dönemsel artış ise 2025 yılının Ocak ayında gerçekleşecek. Bu artış, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş zam oranına göre yapılacak.

Kura sonucunda konut sahibi olma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği, yani becayiş yapma hakkına sahip olacaklar. Bu sayede, daha uygun gördükleri konutlarla değişim yaparak isteklerine göre konut tercih edebilecekler.

Trabzon Şalpazarı Dereköy Mahallesi'ndeki konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ 'nin belirlediği tarihlerde başvurularını yapabilecekler. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. Kura yöntemiyle satış yapılacak bu projede, kura sonuçlarına göre konut sahibi olanlar sözleşme imzalayarak ödeme planına dahil edilecekler.

Uygun Fiyat ve Vade Seçenekleriyle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Bu proje, Trabzon ve çevresinde yaşayan dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle uzun vade seçenekleri ve düşük peşinat imkanı, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. 180 ay gibi uzun bir süreye yayılan ödemeler, vatandaşların aylık bütçelerine uygun taksitler ile ev sahibi olmalarını sağlıyor. Ayrıca memur maaş artış oranına bağlı olarak yapılan dönemsel güncellemeler, ekonomik koşullara uyum sağlayarak ödeme sürecini esnek hale getiriyor.

Ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlardan biri olan bu projeye başvuru şartları ve kura süreci hakkında detaylı bilgi almak için TOKİ'nin resmi internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşmak mümkün.

Daha fazla bilgi ve başvuru şartları için TOKİ'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.