Akbank: İddialar asılsız

Akbank, son zamanlarda çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan ve bazı müşterilerinin uğradığı iddia edilen dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, "Bankamızın sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, şöyle denildi: "Paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, müşterilerimizin bilgi talepleri cevaplandırılmıştır."